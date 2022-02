Aunque la vacunación generó un escenario diferente al del inicio de la pandemia, los casos positivos de coronavirus se mantienen, algunas personas son positivas y superan la enfermedad sin mayores inconvenientes como una gripe común, pero en otros pacientes los casos se complican hasta llegar a terapia intensiva, esto llama mucho la atención.

La Dra. Oyarzún expone que tiene que ver con las variantes que circulan en la ciudad, una es ómicron, que es muy contagiosa, pero leve, solo afecta a las partes superiores del sistema respiratorio. “Creemos que se intercambia con la Delta porque es la que afecta a nivel pulmonar, en cambio ómicron es mucho más contagiosa que las primeras, pero tiene un alta tasa de mutación y es muy fácil de detectar por nuestra inmunidad, no llega a ser de formas severas, no tiene compromiso respiratorio” indicó.

Según el último parte, en la provincia de Chubut son 13 las personas internadas en las Unidades de Terapia Intensiva, 11 con asistencia respiratoria, pero los casos ambulatorios son 691, esto expone que el porcentaje de internados frente a los positivos es bajo. Sin embargo los casos de quienes requieren internación son severos. Aquí la médica clínica explicó que algunos son pacientes sin vacunar o que tienen el calendario de vacunación incompleto.

“Tienen una o dos dosis, pero no se la han aplicado en el tiempo correcto, eso puede ser que se haya afectado la inmunidad. Las personas que no estaban vacunadas y requirieron internación, son personas con comorbilidades, trasplantadas o pacientes oncológicos que no tenían la indicación del médico para vacunarse y llevó a que se contagie” describrió.

El escenario ha cambiado, antes los pacientes llegaban a los centros de salud con covid, hoy llegan por otros cuadros y al realizarles el hisopado dan positivo, “Nos dimos cuenta, por comunicación con colegas que en otros lugares del mundo sucede lo mismo, la gente no llega por covid a las clínicas” reveló.

Igualemente al ingresar, la Dra. Oyarzún describe que se le consulta a los pacientes si se vacunaron y cuando lo hicieron, dado que “La mayoría de las personas que están internadas, son personas que tienen comorbilidades, son diabéticos o tienen sobrepeso, tienen patologías asociadas, esto hace que el cuadro sea más grave. Pero la vacunación permite que hoy no tengamos tanta tasa de mortalidad” expresó.

SI TUVISTE COVID, TENES QUE ESPERAR 3 MESES PARA VACUNARTE

Las mayor cantidad de consultas hoy, referidas a la vacunación tiene que ver con qué hacer si las personas se contagiaron de covid y tenían fecha para aplicarse la vacuna. Frente a esta consulta, la Dra. Oyarzún expresó que “Todos los pacientes que tuvieron covid y tienen que colocarse la vacuna, se recomienda que esperen entre 60 y 90 días, porque ya tienen anticuerpos, y de esta forma se logra mayor protección por más meses, así vamos a poder llegar a los meses de invierno con más protección” definió, esto es así para la primera dosis como para los refuerzos, cualquiera sea, es recomendable esperar este lapso de tiempo, describió.

Al mismo tiempo expresó que hoy no está dada la indicación del hisopado, solo se hisopa a las personas mayores, personal de salud o con comorbilidades, dada la alta positividad. “Todo cuadro gripal se toma como positivo y se aísla al paciente” definió y recordó que el aislamiento en Argentina son 7 días, 2 días antes de dar positivo y 5 días pos hisopado.