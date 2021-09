Facundo Paredes, especialista en criptomonedas, dijo durante una entrevista exclusiva con el canal digital de ADNSUR que las monedas virtuales crecen a grandes pasos y que no tiene duda de que en el corto plazo será parte de la agenda política del país, al mencionar la experiencia reciente de El Salvador, que ha adoptado al Bitcoin como moneda de curso legal. “Argentina y Venezuela son dos de los países del continente donde hay mayor utilización de este instrumento”, advirtió. ¿Podría nuestro país seguir un camino similar? ¿Es una opción de inversión financiera, o un medio de pago que estará cada vez más presente en la vida cotidiana?

Desde inicios de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar al Bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, el tema de las monedas virtuales lleva ya algunos años, según advirtió en esta entrevista Facundo Paredes, Lic. en Administración de Empresas y asesor financiero para quienes se interesan en invertir en este tipo de instrumento.

“La adopción fue medianamente lenta, pero el Bitcoin existe desde 2009; muchas personas empezaron a tener conocimiento a partir de 2017 –reseñó-. Depende mucho del ánimo del mercado, pero no hay una entidad que regule, como en el caso de una moneda nacional que depende de una institución (el Banco Central) que decide cuánto emitir, etc. Cada moneda tiene su propio algoritmo y el poder está en toda la red, en los nodos que establecen el funcionamiento. Si alguien quisiera eliminarlos el día de mañana, no se podría, porque lo mantiene toda la red y no en un solo punto del mundo, sino en todos lados donde haya una computadora conectada por internet”.

Otra característica es la alta volatilidad. En 2017 un Bitcoin cotizaba alrededor de 4.500 dólares, mientras que años después oscila por encima de 50.000 dólares. ¿Qué pasa al momento de utilizarse como instrumento de pago, como una moneda legal en un país?

“Por lo que he visto, se congela la cotización por una media hora, en el lapso de apertura cuando vas a realizar una operación. Por ejemplo, tenés que pagar por un producto 0,0001 Bitcoin, te generan una factura por ese monto a la cotización de ese momento, aunque en los próximos minutos haya variado en unos cuantos cientos de dólares. Es una volatilidad alta, comparada con otras monedas”.

¿Sería posible pensar una situación como ésta en Argentina? El especialista respondió sin dudar: “En Argentina hay una muy alta actividad con respecto a las criptomonedas, porque en países con alto índice de inflación, las personas buscan algún otro tipo de moneda para resguardar el valor. En Latinoamérica los dos países con mayor participación en inversión en este instrumento son Venezuela y Argentina. Yo estoy seguro que en cinco años es seguro que el tema va a estar en la agenda política: ya es una realidad, hay mucha gente que hace diferentes transacciones, compra de venta de vehículos y casas inclusive. La tecnología da para este tipo de actividad”.

¿Cómo funciona la experiencia de El Salvador? ¿Cuánto se puede ganar invirtiendo en criptomonedas en la actualidad? ¿De qué forma se puede obtener monedas virtuales? Estas y otras preguntas fueron respondidas por el especialista, en esta entrevista imperdible con el canal digital de ADNSUR.

