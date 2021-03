#Descuentos en compras on line. ¿Como no caer en falsas "ofertas"?

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este lunes 15 de marzo y hasta el miércoles inclusive el Electrofest permitirá a los amantes de las compras online poder acceder a descuentos de hasta el 35 por ciento y con financiaciones de hasta 18 cuotas sin intereses en tecnología y electrodomésticos.

César Herrera, director del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNPSJB, dio una serie de recomendaciones en diálogo con ADNSUR para tener en cuenta a la hora de comprar.

Entre las recomendaciones, Herrera recordó la importancia de mirar y comparar los precios la semana anterior al evento de descuentos para no pagar un precio mayor cuando en realidad debería haber un descuento. "El precio rebajado de los productos va a depender de la capacidad de financiamiento que tenga la empresa y la variable dólar", dijo.

También resaltó la importancia de recurrir siempre a los sitios oficiales de ventas, porque si bien hay un aumento entre un 35 y un 40 por ciento de las ventas online, en paralelo también aumentan las estafas. "Si llega un enlace, copiar uno en el navegador para lograr que ese enlace no me quite contraseñas" porque a veces las estafas usan páginas muy similares a las originales.

Las denuncias de estafas fueron un 400% superiores Argentina en 2020

También recordó la importancia de no brindar contraseñas o claves a personas desconocidas, hasta tanto no verificar fehacientemente que se trata de una empresa legal.

Este tipo de eventos -donde dan hasta 18 cuotas sin interés, y que sin duda, ello puede significar una gran erogación en el presupuesto familiar- van a ir menguando por el efecto inflacionario, explicó el contador sobre la posibilidad de pagar productos a largo plazo.