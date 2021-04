RAWSON (ADNSUR) - El presidente de la Cámara de Comercio, Turismo, Servicios e Industria de la Meseta Central de Chubut (CAMMECh), Carlos Montenegro, consideró que el Poder Legislativo provincial “solo hay dos regiones a las que les presta atención: la Cordillera y la Costa”, al expresar su queja por la ausencia de los diputados provinciales para la región, cuya población espera por la aprobación del proyecto de ley de zonificación minera, entre otros temas vinculados con los problemas cotidianos por la falta de infraestructura y servicios.

En diálogo con el programa “La Voz de la Meseta” que se emite por LU17 Radio Golfo Nuevo, Montenegro manifestó que los diputados provinciales no atienden los reclamos de la región para diversificar la matriz productiva y, en particular, para desarrollar la actividad minera en una zona que, pese a tener grandes recursos en el subsuelo, cuenta con los índices de calidad de vida más deficitarios de todo Chubut.

“Es lamentable porque nos deja entrever que para el legislativo solo hay dos regiones, al menos a las que les presta atención, que son la Cordillera y la Costa”, en alusión también al proyecto de ley de Renta Hídrica que presentó el bloque del Frente de Todos que, sin embargo, se opone a aprobar el proyecto de ley de zonificación minera.

En este contexto, el presidente de la CAMECCh consultado sobre si hubo contactos a nivel institucional respondió: “Está pendiente por parte de los legisladores; la realidad es que ni se han contactado con nosotros, ni con ningún sector de la región”.

“La verdad es que el cuerpo legislativo, en lo que se refiere a presencia en la región, en territorio, está totalmente ausente. Ni siquiera hemos tenido un llamado, un correo electrónico o un interés mínimo por interiorizarse de la situación actual, no solo con lo que refiere al proyecto de zonificación, sino con un montón de temas que son de su función y no lo han hecho”, se quejó.

“No hace pensar que no pertenecemos al territorio chubutense por la mirada que ellos tienen”, agregó, e indicó: “Es muy triste que en estos dos años ellos no se hayan acercado o comunicado con las instituciones que representan a gran parte de la población de la región”.

Montenegro aseguró: “Hemos venido haciendo manifestaciones pidiendo el diálogo, ser escuchados, ser tenidos en cuenta. Desde hace más de un año y medio aparentemente los cuerpos legislativos no leen los diarios, no miran televisión o no escuchan los medios”.

Agregó: “Solamente lo que atinan escuchar es a los reclamos violentos que hemos venido sufriendo a lo largo de estos últimos meses”, en referencia a las acciones de sectores antimineros.

“Le han dado más importancia a ese tipo de actos y no a quienes venimos trabajando en forma pacífica para ser escuchados, poder entablar un diálogo y trabajar en conjunto”, finalizó.