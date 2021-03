TRELEW (ADNSUR) - Gastón Rodríguez, conocido como “El Indio”, puso su camión a disposición para ayudar a los damnificados por los incendios en la Comarca Andina.

El miércoles pasado el joven llenó dos de sus camiones con donaciones del pueblo trelewense para ayudar a los afectados por los incendios forestales, y en la madrugada del jueves 11 enfiló rumbo a la Cordillera, informó Diario Jornada.

Previa de los colaboradores gracias mañana subo todo lo d allá... Posted by Gaston Indio Rodriguez on Wednesday, March 17, 2021 Gaston Indio Rodriguez

Todo comenzó con un posteo en Facebook cuando lanzó una pregunta: "¿Cuántos están dispuestos a ayudar?". A partir de este posteo la gente fue llegando a su depósito (ubicado en Trelew) con ropa, agua, comida y colchones. El posteo se hizo viral: se compartió 6.300 veces, tuvo más de 600 comentarios y recibió 2.500 likes.

“Eran las 3 de la mañana, yo estaba hablando con mi chica que es de El Maitén, se le había cortado la luz porque estaba llegando el fuego. La notaba preocupada y le dije ¿cómo puedo ayudar? Pusimos el camión a ver si la gente se copaba”, señaló El Indio. “Nos fue súper bien. Conocimos gente buena onda que puso la mejor disposición para darnos una mano. Salimos temprano con dos camiones. Como no teníamos lugar, nos pusimos a descargar en la estación de servicio", destacó.

Además , destacó que "se acercó la Municipalidad, querían llevar las cosas al Gimnasio y yo les dije que no. Era de la gente para la gente. Después conseguimos un salón y la escuelita del jardín nuevo; trabajamos con las chicas de brigada y un bombero. Ahí nos encaminamos y después fuimos a repartir a los lugares donde estaban los afectados”.

La ropa y los insumos los dejó en el hospital. La comida y los colchones, en el jardín. Del Depósito salieron 9 camiones en total. “La reacción de la gente fue linda y muy emotivo”, dijo el Indio, que no trabajó solo. “Me tiran los laureles a mí, pero yo no lo hice solo, lo hice con un montón de amigos. Yo era la cara de todo el trabajo que hicimos”.

“Yo creo que la gente ayuda porque ya está cansada de que no se hagan cosas. No ven lo que le pasa a la gente. Acá fue el incendio, pero venimos de un año de pandemia. Yo soy camionero verdulero y trabajé todo el año; hay gente que no pudo trabajar. La situación estaba mal allá y en todos lados. No pensé que iba a tener tanto ruido. La gente me sigue llamando para donar cosas. Voy a esperar un mes para ir de vuelta”, finalizó.