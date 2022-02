¡El encuentro más feliz y esperado!: Llegó el gato Gandalf a Neuquén después de estar perdido por Comodoro

Al pequeño felino lo encontraron en la Universidad de Comodoro, a casi 1.300 kilómetros de su casa. Este miércoles finalmente viajó hasta su hogar para reencontrarse con su familia.

ADNSUR habló con Adrián, su dueño, y aseguró que después de 30 días de búsqueda, sigue siendo una incógnita cómo llegó hasta Comodoro.

Gandalf, es un gato de Neuquén y el protagonista de una increíble hazaña que en los últimos días se volvió viral.

"Generalmente sale a pasear a la noche y vuelve, y como no volvió lo empezamos a buscar", contó su dueño, Adrián Mussot, en videollamada con ADNSUR. Cómo llegó a Comodoro sigue siendo la gran incógnita.

"Quizás alguna camioneta o algún camión lo haya subido", lanzó Adrián ante la pregunta de esta agencia de noticias. Lo cierto es que el gatito de un año y medio "hace un mes que se fue de casa, estaba de viaje".

Afortunadamente, la mascota fue identificada gracias a una chapita que colgaba de su cuello pero fue difícil contactarse con su dueño ya que al número telefónico le faltaba la característica. "No podíamos comunicarnos pero pensé, si fuese un animal mío a mí me gustaría que lo cuidaran y me lo devuelvan", indicó Rosa, la rescatista comodorense que lo encontró.

"El gato es un amor, es dócil, se dejó hasta cortar las uñas", dijo la joven y aseguró que en las fotos que Adrián le mandó se ve claramente "las mismas marcas en la naricita".

El lunes Gandalf inició su viaje hasta su hogar. "Una mujer llamada Cristina lo va a venir a buscar el domingo y lo va a llevar a la mañana siguiente. Ella va a ser el nexo de unión entre las dos provincias. Dijo que lo iba a cuidar con su vida", reveló.

¡La buena noticia es que Gandalf ya volvió a casa! Y la sonrisa de su dueño lo dice todo.