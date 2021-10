"El alerta rojo por vientos es algo histórico en Chubut"

El titular de Defensa Civil Chubut, José Mazzei se refirió a la gran magnitud que tuvo el temporal de viento en gran parte de la provincia, donde se registraron ráfagas que superaron los 140 km/h este domingo por la tarde.

Mazzei indicó que hace “cuatro días” se venía monitoreando el pronóstico de un alerta por temporal de viento. "El alerta Rojo es algo histórico", señaló tras indicar que en un momento cuando se informó, se creyó que era un “error” del sistema.

“Ayer domingo a la tarde (alrededor de las 16 hs), nos entró un ‘alerta roja’ y tuvimos una intensidad del viento que se manifestó con mayor fuerza en horas de la noche. Estuvo afectado todo Chubut y -en la zona del Valle y la zona centro/norte de la meseta- fue donde menos se sufrió. Pero el sudoeste, centro/sur de la provincia y el oeste de la provincia sufrieron las consecuencias”, precisó.

Asimismo, precisó que ya se han habilitado todas las rutas cuya circulación se había inhabilitado de forma preventiva por las fuertes ráfagas, a excepción de la ruta 25 donde trabaja Vialidad Nacional “por gran cantidad de piedra en la calzada”.

"Nos llama la atención que la gente no respeta los alertas. Nos quedó mucha gente dentro de los cortes de ruta. Seguimos recomendando que si no es necesario la gente no salga a la ruta", pidió.

El funcionario manifestó que "lo de ayer superó todas las expectativas" en cuanto a las ráfagas que azotaron a gran parte de la provincia. Y destacó que “Comodoro Rivadavia fue la ciudad más afectada por la carga edilicia que tiene. El fenómeno impactó en la zona sur con la misma intensidad. Comodoro Rivadavia es una urbe muy grande y los daños son mucho mayores”, explicó.

“Lo más coherente es no movilizarse durante hoy ni mañana hasta que se estabilice la situación. Hay que evitar los desplazamientos largos, salvo que sean por urgencias”, recomendó a través de Cadena Tiempo.