COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La endometriosis es una enfermedad que afecta a las mujeres desde que tienen su primer periodo menstrual hasta luego de la menospausia. "Muchas personas sufren dolor durante el período menstrual, pero a lo largo de los años el dolor en ese momento se vio como algo normal. Sin embargo hablamos de un dolor incapacitante", explican los doctores Paola Van Zandweghe -cirujana y Javier Gómez -ginecólogo- en La Entrevista de ADNSUR.

"Empezaron a aparecer casos y tenemos referentes nacionales en Comodoro, hoy formamos parte de la Red Nacional que trabaja para mejorar la vida de las mujeres que sufren esta enfermedad", expresó el Dr. Gómez.

"La mayor cantidad de diagnósticos de endometriosis se da entre los 24 y 29 años, esto no quiere decir que no se dé en otras edades, pero en ese momento de la vida muchas mujeres quieren ser madres y uno de los síntomas de la endometriosis es la infertilidad", señala el Dr. Gómez.

"Esto tiene que ver con el cambio social que hemos visto en estos años sobre las mujeres y su cuerpo, porque la endometriosis existió siempre, pero muchas veces se les decía las mujeres que si les molestaba tenían que pasarlo. En los últimos años la medicina fue tomando la nueva visión de la sociedad, hay que escuchar a la paciente, antes lo sufrían solas, ahora la visión esta cambiando"

Antes, al no encontrar la causa las pacientes eran derivadas al psicólogo, describe el Dr. Gomez, esto generaba una frustración en las pacientes, porque no encontraban una respuesta a su dolor. "Muchas pacientes llegan a mi luego de ser evaluadas por distintos profesionales y en un estudio pormenorizado de su cuadro podemos diagnosticar la endometriosis, no es una enfermerdad que se define con un estudio, ahora se le esta dando la importancia que realmente tiene", expresa la Dra. Paola Van.

Es una enfermedad que no tiene cura y las pacientes se ven afectadas en todos los niveles de su vida, laboral, familiar, personal, porque al ser crónica no puede llevar a cabo su vida diaria. "Cada paciente es un mundo aparte, porque se da en distintos grados, hay mujeres que no tienen ningún síntoma" indica el Dr. Gomez.

¿Qué es la Endometriosis?

El tejido que tapiza el interior del útero se denomina endometrio. En condiciones normales, sólo debe encontrarse dentro del útero, pero cuando dicho tejido se ubica por fuera de la cavidad uterina se denomina endometriosis. En la mayoría de los casos, este tejido alterado se ubica en los órganos genitales femeninos (útero, ovarios, ligamentos y órganos vecinos en la pelvis, pero también se ha detectado endometriosis en otros tejidos y órganos como cicatrices de cesáreas, pulmones, nariz, cerebro, entre otros.

La endometriosis es una enfermedad ginecológica benigna, que básicamente afecta a toda mujer en edad reproductiva. Se estima que entre un 6 y 10% de la población femenina, con una edad promedio al momento del diagnóstico de 28 años puede padecer endometriosis. Se calcula que 170 millones de mujeres, es decir 1 de cada 10. Hasta la fecha no se conoce la causa de esta enfermedad. Las teorías e hipótesis son numerosas y diversas, lo que medicamente se denomina enfermedad multifactorial. Aún la medicina no ha podido revelar de forma certera la causa de la endometriosis.

Con información de saendometriosis.com.ar