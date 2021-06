Con profundo dolor, Comodoro se despide de un periodista y locutor ícono de la ciudad y la región. Carlos Omar “Oso” Bareilles falleció este viernes a los 60 años, tras luchar contra una dura enfermedad que lo tuvo alejado de la radio.

Era el conductor de "Nuestras Mañanas" en Radio del Mar e hijo del también legendario Carlos Omar. Mañana 12 de junio cumpliría 61 años.

El 12 de mayo pasado, el Oso habló al aire sobre su alejamiento de los micrófonos y manifestó su deseo de volver a su gran amor. "Por primera vez me he metido en la experiencia de un tratamiento oncológico, y no tenía idea de qué se trataba", contó hace un mes atrás.

Esa mañana, cientos de mensajes llegaron al programa con palabras de aliento a él y a su familia. "La gente todos los días pregunta por vos", le contaron en la última charla al aire en la radio.