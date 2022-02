El gerente de Recursos Hídricos de la SCPL, Adolfo Carrizo, reconoció a ADNSUR - a pocos días de cumplirse el 121° Aniversario de Comodoro Rivadavia , la histórica problemática del agua sigue siendo uno de los grandes problemas. “Desde que se fundó Comodoro siempre buscamos agua y encontramos petróleo. Es la necesidad que todavía no terminamos de cumplimentar para abastecernos de forma normal. Es lo que sufrimos todos los veranos lamentablemente”, afirmó.

Y señaló que “el mayor consumo de agua lo tenemos en la zona sur de la ciudad, pero vemos que la zona de km 12, 14, 17 y 18 crecieron de manera exponencial y el acueducto es el mismo”.

El funcionario recordó que los cortes de agua programados “van a ser hasta fines de marzo”, y aclaró que dependen de las inclemencias del tiempo. “Este verano hemos tenido mucho calor y viento, lo que hace que la gente consuma más y por ende, se deba realizar un corte para llenar las reservas nuevamente”, dijo.

Habló la chubutense buscada por su familia desde enero: “Me fui porque no quieren a mi pareja y estoy embarazada”

El consumo de agua, según una estimación, es de “entre 400 litros por persona diariamente”.

Carrizo cuestionó la falta de cuidado del agua por parte de los vecinos. "A la gente no le interesa el cuidado del agua. Dejan el agua corriendo en sus domicilios, riegan desmedidamente". Y por ello, valoró el comienzo de la instalación de medidores de agua que ya se han comenzado a colocar en nuevas urbanizaciones.

¿ La obra de la repotenciación del acueducto - que ya se esta trabajando en la ciudad de Sarmiento - permitirá terminar con los cortes de agua?. "Esperemos que sí", dijo Carrizo en diálogo con ADNSUR tras recordar que esta obra se debería haber hecho hace 17 años.

Los Altares y un sandwich de crudo para hacerle un monumento: la parada obligada de la Ruta 25 en Chubut

"Una vez concluida la tarea veremos si es necesario cortar o no, o minimizar la cantidad de cortes o no cortar el agua en la ciudad. Las ciudades de Comodoro, Rada Tilly y Caleta Olivia han crecido en una forma exponencial. Así que veremos si eso alcanza o no alcanza", respondió.

Sobre las plantas desalinizadoras, Carrizo reconoció que "son bastante onerosas" pero sin dudas es una opción ante la bajante del Lago Muster.

OBRAS PALIATIVAS

Entre las obras paliativas para mejorar el abastecimiento de agua, Carrizo informó que en 15 días más comienzan a trabajar en 10 pozos nuevos en los acuíferos de Manantiales Bher que produciría entre 100 y 150 m3 por hora. Se trata de una obra de la Municipalidad en conjunto con la Cooperativa. “Es una obra muy importante que nos va a proveer de agua a la zona norte de la ciudad”, resaltó.

Chubut: fueron a la Fiesta del Tren a Vapor y terminaron intoxicados

Por otro lado, mencionó que la Municipalidad realizó una licitación por 10 pozos que se van a construir en la zona de Manantiales Bher y El Trébol y cuando esa obra esté concluida se espera traer unos 200 m3 por hora.

"De cara al próximo verano va a ser difícil que no haya cortes de agua" , finalmente señaló tras reconocer que si bien podría estar finalizado la obra de repotenciación, se deberán realizar trabajos en los conductos que transportan el agua.