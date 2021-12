En tiempos de fiestas navideñas, verano y vacaciones, muchos eligen viajar o ir a ver a la familia. Sin embargo, en época de Covid - 19 no todo es tan sencillo como antes y algunos puestos limítrofes aún tienen requisitos para ingresar a una provincia, tal como sucede donde se encuentra la División Unidad Operativa Ramón Santos.

En diálogo con ADNSUR, el segundo jefe de la unidad, Luis Ramón Alarcón, indicó cuáles son los requisitos que deben cumplir quienes quieren pasar por ese puesto provincial.

“El decreto 1246 vigente hasta el 31 de diciembre indica PCR e hisopado para aquellas personas que no se colocaron la primera dosis o no se quieren vacunar. Ese PCR o hisopado no tiene que haber excedido las 72 horas, sino tiene que presentar la libreta de las vacuna contra el Covid que puede ser una dosis, con un tiempo mínimo de colocación de 14 días, o la aplicación de la segunda dosis. También está la aplicación Mi Argentina que la tomamos como válida”.

Por otro lado, el comisario recomendó a quienes viajan tener precaución al momento de transitar por el sector, ya que la ruta está muy deteriorada. “Pedimos que la gente tenga precaución porque el tramo de Comodoro a Caleta está muy deteriorado. Nosotros recomendamos en ruta que vayan con mucho cuidado, porque si bien la mínima es de 80 kilómetros por hora, a veces hay muchos pozos y grietas muy enormes”.