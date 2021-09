Cómo no recordar aquellos tiempos donde con una moneda de cincuenta centavos nos alcanzaban unas tutucas, un alfajorcito, unas mielcitas y seguramente algo más para llevar al recreo. Pero, hoy por hoy, los precios ya no son lo que eran y ni un caramelo podemos encontrar por ese precio.

Durante la pandemia, el rubro de los kioscos fue uno de los más golpeado en el 2020. Las ventas cayeron en alrededor de un 30 por ciento. Sin embargo, el alivio durante este 2021 estuvo dado por la vuelta a clases.

“Hoy, registramos en el primer semestre del año, un 18% en promedio de crecimiento en cuestión de volumen de venta, sin tener en cuenta la inflación, que siempre golpea y desacomoda las estrategias", dijo Jorge López, presidente de la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines (Adgya), al Cronista.

ADNSUR hizo un relevamiento de precios sobre cuánto podemos gastar si queremos darnos un gustito dulce. Silvana, desde el kiosco "Carilo Express", reconoció que sin dudas “lo que más sale siempre son los chocolates”, y los precios varían "entre los $120 pesos a los $1.600".

Buscando captar al cliente, reconoce que las promociones no pueden dejar de estar, por ejemplo, con precios en descuento en determinados productos tratando de atraer al cliente para que venga y se lleve sus golosinas.

Los infaltables caramelos siguen siendo una tradición, pero reconoce que ha disminuido la venta por su alto precio. “Ya no se estila nada los caramelos. Se disparó muchísimo el precio. Tenemos caramelos por los niños pero por lo general no lo trabajamos mucho. La gente se queja de que el caramelo esta caro pero los comerciantes no tenemos opción”, explicó. Es que se pueden encontrar caramelos por unidad entre $ 2 a $5. Es decir, que una bolsita con 10 caramelos, nos puede costar $50 pesos.

Pero para que nadie se quede con las ganas de algo dulce para la semana o el finde para ver series y películas, Silvana hace combos de pochoclos y papas fritas con gaseosas o de bolsitas de $30 pesos de gomitas frutales, de eucalipto y también con turrones.

Aún así, con los precios disparados, los comodorenses no evitan "tentarse" con algo dulce, aunque su consumo haya variado y disminuido. Es que, en definitiva, una golosina nos retrotrae e tiempos de la infancia, donde encaramados al mostrador le extendíamos las monedas al kiosquero y preguntábamos: "¿qué me alcanza con esto?