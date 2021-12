¿Cómo será el recorrido de Papá Noel por los barrios de Comodoro?🎅🏻

El tradicional recorrido de Papá Noel es muy esperado por estos días por los más pequeños de la familia. Al igual que años anteriores, contará con la colaboración de los Bomberos Voluntarios para repartir las golosinas a los niños, con los diferentes destacamentos recorriendo los barrios.

Los Bomberos Voluntarios solicitaron a la comunidad “extrema precaución” con los niños/as, para que se mantengan sobre las veredas, y no vayan hacia los camiones de bomberos en la calle, ya que los ayudantes de Papá Noel, se acercaran a cada niño a darle una bolsa de golosina en mano.

ZONA CENTRO

El recorrido será este viernes 24 de diciembre en el centro de Comodoro Rivadavia. El trayecto iniciará en el Cuartel Centro ubicado sobre calle Huergo 995, a las 10 de la mañana.

Se realizará un paseo por las calles céntricas de la ciudad, San Martín, Güemes y Avenida Rivadavia. Posteriormente Papá Noel pasará por calle 25 de Mayo para retomar Avenida Hipólito Yrigoyen y llegará hasta la plaza de las Naciones, barrio las Torres.

Luego retomará el recorrido por Avenida Alsina – Sarmiento – Alvear – Misiones – Viamonte bajando hasta Avenida Rivadavia. Para luego - también sobre Avenida Rivadavia – pasar por las calles Araucaria – San Martin – Los Álamos – y nuevamente retomar sobre Avenida . Rivadavia hasta calle Francia, retornando al Cuartel Centro.

ZONA OESTE

Desde el Destacamento N°1 de Bomberos Voluntarios informaron que el recorrido de Papa Noel comenzará el día 24 de diciembre a partir de las 10 hs., en Av. Kennedy al 1100, continúa por Av. Rivadavia, Los Nogales, Huergo, hasta Bruno Pieragnoli, luego ingresamos en Av. Polonia hasta Carlos O' Donell, Av. Roca, Av. Lisandro de la Torre hasta Av. Chile, luego por Av. Kennedy hasta llegar a calle La Prensa, hasta Av. Canada, llegando hasta Av. Estados Unidos y nuevamente de regreso al destacamento por Av. Kennedy.

SEIS MIL BOLSITAS

Los Bomberos Voluntarios aún siguen recibiendo donaciones de golosinas para sumar más bolsitas al recorrido que se realizará este viernes 24, tanto desde el cuartel central como centro.

“Estamos pidiendo la colaboración de los vecinos, que se acerquen con más caramelos, para no quedarnos cortos, vemos que la afluencia es mucha y no queremos dejar a ningún chico con la mano estirada y no poder darles”, solicitaron.

Se pueden acercar las donaciones al cuartel de Huergo y Francia, al de Kennedy y Rivadavia y al destacamento de Estados Unidos y Ruta 3 con sus golosinas.