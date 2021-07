“Ayer (por el lunes 26 de junio) empezamos con algunos trámites que teníamos pendientes, porque no teníamos la confirmación del RENAPER nos indique que se podía incorporar la X al DNI”, explicó Patricia Moyano.

Se trata de una nomenclatura que se optó para la personas que no se autoperciben con una M (de masculino) o con una F (de femenino), de modo que en su DNI se los identifique con una X. "Estas personas sentían como un agravio tener que identificarse con M o F", sostuvo.

El trámite -que ya se realiza en Chubut- es voluntario, porque tiene que ver con el principio de la autodeterminación y la voluntad de las personas. "Estamos hablando de las personas de 18 años, que no necesitarían ninguna autorización. Los menores igual pueden tener esta autopercepción", señaló, aunque aclaró que en estos últimos casos "se hablará con los padres y ellos autorizan a que este menor acceda al cambio en el DNI y en el acta de nacimiento".

DNI NO BINARIO EN MENORES DE 18 AÑOS

"La Ley establece que para el caso de los menores intervenga el abogado del niño, para que esa voluntad no haya sido condicionada. La Ley establece esto para salvaguardar los derechos del niño, es una garantía más, el abogado del niño interviene hasta los 18 años, aunque a los 16 años los adolescentes tienen una autodeterminación", explicó Moyano.

Y agregó: "si nosotros observamos que hay un condicionamiento, nosotros pedimos la intervención del abogado del niño, anteriormente lo que se hacía era pedir intervención a Asesoría de Familia, ellos escuchaban a los niños"

"Tuvimos casos en Madryn, Rawson y Trelew donde se solicitaron los cambios de hombre a mujer o de mujer a hombre, aún no tenemos menores que soliciten No Binario, hay un trámite pero aún no se culminó, si de cambios de género hay antecedentes", mencionó la funcionaria.

CAMBIO EN EL ACTA DE NACIMIENTO

"Nosotros atendiendo a esta situación recibimos los trámites, pero no los judicializabamos, había una decisión del Gobierno de que esto no ocurriera, pero notificamos a las personas y recomendamos esperar", recordó, y señaló que "les informábamos que el Acta de Nacimiento iba a tener No Binario y el DNI no, porque se debe hacer el cambio en el Acta de Nacimiento".

"Por estas situaciones muchos decidieron esperar", sintetizó.

Considera que este cambio en el DNI y en acta de Nacimiento generará cuestiones legales que pulir en lo retroactivo."Por ejemplo una persona que modifica su estado y si antes estuvo casada, también hay que cambiar el acta de matrimonio, hay que ver si la persona que queda vinculada lo acepta o no, por su honor. Lo mismo sucede en el caso de los hijos, van a surgir muchas cosas".

TRÁMITE VOLUNTARIO Y GRATUITO

El trámite es gratuito, si una persona cambia su estado y luego quiere volver a hacerlo, tiene que hacerlo desde la vía judicial.

"El trámite de modificación de Acta de Nacimiento se tiene que hacer en la provincia de origen, es decir puede iniciarlo en Chubut, pero hay que enviarlo a la ciudad donde nació para terminarlo y que llegue la copia del acta modificada. Si esta en Chubut, el trámite tarda 10 días hábiles", detalló.