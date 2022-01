“Claramente hay circulación de Ómicron por la alta velocidad de contagio" en Chubut

Chubut superó los dos mil contagios según el reporte del miércoles 5 de enero, convirtiéndose así en la cifra más alta desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que el aumento de positivos - más de la mitad de los testeos diarios - tendría vinculación con la circulación de la variante Ómicron.

Fabián Puratich, ministro de Salud, manifestó que “Claramente hay circulación de Ómicron por la alta velocidad en la tasa de contagio". Y ratificó que "con más de los 90 por ciento de los contagios que son leves, hay circulación de esta nueva variante”.

No obstante, aclaró con respecto a los síntomas que son “mucho más leves" y por ello no se ha visto una situación de tensión en el sistema sanitario por la ocupación de camas relacionadas al Covid. Pero si reconoció que "hay un gran estrés tanto en los vacunatorios como en los centros de hisopados”.

“Pedimos empatía con quienes están llevando adelante ese trabajo hace más de un año, todos los días y sin descanso”, solicitó- en diálogo con Radio Nacional - en consonancia con el pedido desde la Secretaría de Salud de Comodoro desde donde dieron a conocer agresiones verbales hacia el personal de salud por las largas filas y las demoras.

Finalmente, Puratich invitó a la población que se sigue acercando a vacunarse contra el Covid19 en el marco de esta tercera ola y sobre la cual avizoró que “sabemos que esta ola no tendrá una duración tan larga como las que han tenido las otras olas de contagios” .