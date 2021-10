Funcionarios del partido de La Matanza, el más grande del conurbano bonaerense, fueron sorprendidos el pasado domingo por un joven que los criticó e insultó en la cara, durante el cierre de la ExpoJoven llevada a cabo en la localidad del Oeste.

"Chorros" y "vagos" fueron algunos de los calificativos usados por el adolescente, de 17 años, desde el escenario y sobre el cierre del evento mientras señalaba a los políticos locales presentes en el lugar.

“Siempre tuve desde chico una visión clara de quién quiero ser, un sueño de quién y qué quiero ser cuando sea grande, y yo la verdad que siempre soñé con ser chorro”, agregó apuntando con su dedo a los funcionarios.

“Como la gente acá, y mucho más por acá, chorro y vago: el sueño de todo el mundo. Gracias”, cerró previo a soltar el micrófono, en medio de aplaudos, señales de aliento, risas y algunos abucheos.

Según se supo horas más tarde, luego de la viralización del episodio, se trata de Emiliano Bondarchuk, quien en redes sociales se hizo cargo de su accionar.

“A nosotros nos prometieron una charla de laburo joven y nos metieron a tres políticos a taladrarnos la cabeza por una hora y media. Encima querían sortear hamburguesas, full miserable”, fue su justificativo.

“Nos llevaron desde los colegios, nos metieron a una charla al principio, a un acto de rap devaluado y a una exposición de juguetes de robótica y otra de tango. Después fue la ultima charla. Cuando se terminó, subí”, sumó.

Y cerró: "No hay persona en La Matanza que no piense que son todos unos chorros (...) Después de decirles ‘chorros’ me bajé y ninguno de los de ahí me dijo nada. Y los pibes me estaban reapoyando”.