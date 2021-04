“Cerrame lo que me da de comer y no te pago más impuestos”: el enojo del dueño de un grupo de gimnasios

CAPITAL FEDERAL - Al dueño de un grupo de gimnasios, las restricciones el Gobierno del gobierno nacional por la segunda ola de coronavirus le impiden trabajar, por lo que encabezó una movilización. Uno de los carteles del vocero de la Unión de Gimnasios Argentinos (UGA) fue replicado por usuarios en redes sociales y se volvió viral.

Pablo Speroni, dueño de tres gimnasios en Capital y en la provincia de Buenos Aires, encabezó una protesta en la que mostró dos carteles que se viralizaron, en los que expresaba su enojo por las medidas y advertía que si no le permitían seguir atendiendo al público dejaría de pagar sus impuestos.

“Cerrá todo, pero todo. Cerrá el local que le da de comer a mi familia y a las de mis empleados, pero también cerrame AFIP, ARBA, etc. Cerrame lo que me da de comer y cerrame todo lo que me cobrás: no te pago más la luz, el teléfono, el alquiler, ni autónomos, ni cargas sociales, ni IVA, ni Ganancias, ni Bienes Personales, ni patente, ni impuesto municipal, ni seguro, ni ningún otro impuesto que se te cante cobrarme ¡No te pago nada, y ahí estamos a mano!”, expresaba uno de los carteles.

Según publica Infobae, así, el vocero de UGA dejó de manifiesto el malestar de varios empresarios del sector.

“Yo vi esa frase en internet, cuando recién empezaba, en uno de los tanto grupos que tenemos con la gente de gimnasios. Yo propuse viralizarlo, pero me dijeron que no, que era muy largo. Yo soy medio caprichoso; desde el año 86 que tengo varios gimnasios, y armé el cartel”, recordó Speroni.

Según detalló en contacto con Radio Rivadavia, la foto que circuló en las redes sociales es de una marcha a la que asistió, que fue “pacífica, por supuesto, con distancia, con protocolo y con tofo, frente a la jefatura de Gabinete”.

"Ya estuvimos ocho meses encerrados el año pasado ¿Sabés lo que nos dio el gobierno de la Ciudad? Dos meses de ABL ¿Sabés lo que nos dio Nación? Nada. Cero. El ATP lo recibimos, pero había que poner la diferencia del salario”, cuestionó.

Otro de los carteles que presentó en la movilización se dirigía a los “señores dirigentes políticos” y aseguraba que los gimnasios no pueden dejar de funcionar porque son “centros de salud”. “Nosotros estamos para sumar porque consideramos que somos agentes de salud, porque realizamos actividad física, que libera endorfinas, lo que refuerza el sistema inmunológico y te hace más fuerte para combatir esta enfermedad”, explicó en diálogo con el programa Intratables.

“Cuando empezó la pandemia la gente desapareció de los gimnasios; cuando se atenuó, empezó a perder miedo y comenzó a venir. Ahora es al revés, la gente nos pide que no cerremos, proponen firmar un petitorio y no entienden por qué tenemos que cerrar”, aseguró y remarcó: "Es imposible pagar ahora del 1 al 10 los sueldos si alguien no da una ayuda o si no condonan algo”.

“Nosotros entendemos que estamos en plena segunda ola y estamos para sumar; no somos los loquitos que quieren ir a entrenar -aclaró-. Entendemos lo que está pasando. No tendríamos ningún problema (en dejar de funcionar un tiempo), pero como bien decía el cartel, sacame todo”, resumió el comerciante.