NEUQUÉN - Luego de que este fin de semana se informara que el presidente Alberto Fernández tiene coronavirus, la diputada provincial electa Hebe Casado, del PRO de Mendoza, publicó en su cuenta de Twitter: "Díganme que estuvo con Cristina Fernández de Kirchner en las últimas 48 horas el vacunado", lo que le valió el fuerte repudio de todo el arco político. En las últimas horas, se conoció que un intendente neuquino había realizado un polémico posteo de similares características en la misma red social.

Se trata de Cristian Puentes, intendente de El Huecú, quien luego de que sus dichos tomaran trascendencia se disculpó asegurando que se trata de de una "broma" para un amigo.

“Como presidente del MPN y como gobernador, @OmarGutierrezOk debería pedir disculpas por los agravios del intendente de #ElHuecú Cristian Puentes, hacia el presidente @alferdez y la vicepresidenta @CFKArgentina. Es un ataque a la democracia de un dirigente de su espacio el #MPN.”— Dario Peralta Dip. Provincial on Twitter Link Dario Peralta Dip. Provincial on Twitter

“¡Alberto hoy te podés transformar en Héroe! Andá y estornudale a Kistina”, fue el mensaje que Puentes, compartió en sus redes sociales, haciendo alusión a la frase que Javier Mascherano le dijo a Sergio Romero antes de que comenzaran los penales ante Holanda en el mundial de Brasil del 2014.

Al ser consultado sobre su publicación, el intendente argumentó que "un amigo, que es medio K, me hizo una broma con nuestro Gobernador, Omar Gutiérrez, a lo que le quise responder con otra chicana en mi estado".

Puentes detalló que su idea era publicar el mensaje, esperar que su amigo lo viera y luego borrarlo. Sin embargo, sostuvo que tuvo problemas de conexión y el mensaje quedó publicado hasta generar repercusión en la red social. Y, por supuesto, numerosas capturas de pantalla que dan cuenta de su existencia aunque el intendente luego lo borrara. "No me di cuenta y recién miré el teléfono a eso de las 5 de la tarde y tenía muchos mensajes, y no entendía nada", dijo.

La imagen llegó a manos del diputado Darío Peralta, y este exigió al gobernador Omar Gutiérrez que se disculpen “por los agravios [...] hacia el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner” y cerró: “Es un ataque a la democracia de un dirigente de su espacio el MPN”.

Ante esta situación, el Intendente de Huecú le respondió a Peralta sosteniendo que “los políticos tenemos que estar a otra altura. No debemos generar polémica con algo tan básico”, y sostuvo que “como intendente de El Huecú creo que tengo mi grado de privacidad y hacer alguna broma con otro amigo”. Al mismo tiempo pidió disculpas y aseguró que nunca fue su intención ofender.

