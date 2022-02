Este viernes al mediodiía una mujer dio a luz en plena calle Rivadavia de la ciudad de Santa Fe. Estaba en el interior de su vehículo con su marido y no llegó al sanatorio. Una persona que estaba en el lugar se convirtió en partera ocasional.

Una mujer que esperaba el colectivo notó que algo sucedía y respondió al pedido de ayuda del hombre de unos 30 años que se encontraba en estado de shock al ver que su bebé llegaba al mundo.

“El chico se bajó en el sanatorio que está en esta calle y nadie le dio importancia y empezó a los gritos y me pidió ayuda. Me crucé y estaba naciendo la criatura, la chica me pidió ayuda me dijo 'no sé cómo hacerlo', abrió las piernas y salió la nena, la recibí yo”, contó Fabiana muy emocionada por lo que había vivido.

Y relató: “saqué a la bebé y la puse en las piernas de la mamá, le dije vamos a esperar que empiece a llorar y la nena empezó a los gritos. Le dije que no hagamos nada, esperemos a que llegue la ambulancia, un médico que pasaba me dijo que no se corte el cordón hasta que llegue la asistencia así que bueno, la mantuvimos calentita y en el pecho de la mamá. Todo bien, todo normal, nació bien”.

“La mamá estaba tranquila, me preguntaba qué hacer. Le dije que se quede tranquila, le pedí una manta, la limpié un poquito y la puse en su pecho”, agregó Fabiana.

Según otra testigo de lo que ocurrió, la mamá se llama Priscila y la bebé Jazmín y ambas fueron trasladadas por el servicio de urgencias Sies 107.

