La decisión de un joven de 28 años se volvió viral tras explicar los motivos que lo llevaron a cancelar la boda con su novia: la mujer estuvo muy cerca de matar a su perro.

“El sábado, mi prometida tuvo su despedida de soltera en casa. Yo me quedé con mis padres, pero le dejé al perro porque me gusta tenerlo allí. Sin embargo, me aseguré de decirle que lo pusiera en nuestra habitación una vez que comenzara la fiesta”, explicó el hombre mediante su cuenta en la red social Reddit.

El joven había contado que está de novio desde 2018 y que hace seis meses se comprometió con su chica. Tras su posteo, se dio cuenta de que estaba cometiendo un error después de que su futura esposa casi mata a su perro por “negligencia”. Al mismo tiempo, describió que su mascota “es el mejor perro que existe”.

Qué pasó en la despedida de soltera

En plena fiesta y llegadas las cinco de la mañana del domingo, su novia lo llamó desesperada, asegurando que el animal estaba mal. La mujer y sus amigas dejaron alcohol y chocolate al alcance de la mascota y esta lo ingirió rápidamente.

“Aparentemente, las chicas pensaron que sería genial poner todo en mesas bajas de café, dejar que el perro deambulara en lugar de ponerlo en la habitación y luego emborracharse y no darse cuenta de que el animal se estaba comiendo todo”, compartió indignado el hombre.

Tras el episodio, la novia lo llevó a la veterinaria, donde lograron estabilizar al animal que estuvo a punto de morir. Una vez de vuelta en la casa, la pareja se reunió y el prometido puso un punto final. “El casamiento queda suspendido. Armá las valijas y andate de casa”, le pidió. “Si bien se sorprendió, tomó sus cosas y se fue”, comentó el hombre en Reddit.

Todos en contra de él

Al rato de que la exfutura novia dejó el hogar, el dueño del perro recibió todo tipo de comentarios negativos: “Dos horas después, me bombardean mensajes en Messenger, Whatsapp, de sus hermanas, hermano, la esposa de su hermano, su madre, sus amigos, diciéndome que estoy loco por hacerle esto después de cuatro años”.

Hasta la propia familia del novio se puso del lado de la prometida: “Mi madre dijo: ‘Bueno, fue un error, no lo hizo a propósito, además, ¡el perro no murió!’. Qué suerte, ¿eh? ¡Mi perro no murió!. “Mi hermana estaba horrorizada porque cancelé la boda ‘¡por eso!’ e incluso mi padrino dijo que podría haber reaccionado de forma exagerada”.

Peor ni familiares ni amigos pudieron hacerlo cambiar de parecer. “Supongo que me di cuenta de que no quiero pasar mi vida con alguien que tiene un desprecio tan flagrante por la vida humana o animal”, concluyó el joven.