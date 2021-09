Este domingo se dio una situación insólita en el centro de votación de 25 de Mayo y Mitre, en Mar del Plata. Un hombre de unos 60 años salió corriendo ante la mirada de dos policías cuando le dijeron que fuera presidente de mesa ya que esa autoridad designada no había asistido.

Al hombre, que había ido a votar temprano, no le causó mucho entusiasmo tener que cumplir obligado con ese deber cívico, y se escapó del lugar.

Ocurrió en el ingreso Instituto Argentino de la Empresa, en 25 de Mayo 2809, cuando el votante fue interrogado por una de las autoridades, que le informó que debía ser presidente de mesa debido a la ausencia de este en la mesa, que no había podido abrir aún.

“Usted es de la mesa número...porque se tiene que quedar para ser presidente de mesa”, lo que el hombre, respondió a los gritos: “A mí no me van a agarrar, a mí no me van a agarrar” y salió corriendo por la calle a tal punto que trastabilló y casi termina en el piso.

Dos policías que custodiaban la puerta, intentaron atraparlo aunque sin poner un mayor despliegue y el hombre huyó, ante los gritos de los agentes, que le pedían que "vuelva" al señor.

A la inversa de este hecho de singularidad, se dio en una escuela de Santa Clara cuando un hombre de 37 años, sobre quien pesaba una orden de captura nacional solicitada por la Justicia de la provincia de Salta, fue detenido. El sujeto fue sorprendido mientras cumplía funciones como presidente de mesa en la escuela 503 de la vecina localidad. Fue detenido por la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

