"¿Pueden ayudarnos?": El mensaje de una familia que salió a caminar y murió visitando un bosque nacional

Han transcurrido seis meses desde que ocurrieron cuatro trágicas muertes que han conmocionado a Estados Unidos y alcanzaron trascendencia mundial. Una familia salió a recorrer un camino de senderismo en río Merced y a los dos días sus cuerpos fueron encontrados sin vida.

Los investigadores difundieron un mensaje de texto y las llamadas telefónicas que hicieron en el último pedido de auxilio. Se trataba de Jonathan Gerrish, un diseñador de software nacido en Reino Unido, vivía en California junto con su esposa, la estadounidense Ellen Chung, y su pequeña hija de un año Aurelia “Miju”, cuando todos decidieron salir a caminar al bosque nacional Sierra junto a su mascota Oski.

La idea era recorrer el lugar y volver a su casa, pero nunca lo hicieron. Dos días después la policía encontró los cuerpos de los cuatro -incluido el perro- en una ruta de senderismo cerca del río Merced.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Después de dos meses de investigación, se determinó que la familia había muerto por hipertermia -temperatura corporal por encima de lo normal- y “probable deshidratación debido a la exposición ambiental”.

Los desesperados pedidos de auxilio que nunca salieron

Hace pocos días, la Oficina del Sheriff del Condado de Mariposa reveló que la familia intentó pedir ayuda antes de que se concretara la tragedia y ratificó la hipótesis de que murieron afectados por el calor.

“Usando la información extraída del teléfono pudimos recrear la ruta y la línea de tiempo basada en las ubicaciones del GPS”, comunicó la oficina por Facebook.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

En los teléfonos celulares encontraron fotos que sacó la pareja mientras recorrían el sendero. Exactamente a las 12:25 PM tomaron una captura de pantalla de su ubicación exacta aportada por una aplicación.

Pero unos minutos antes, a las 11:56 AM, Gerrish o Chung habían intentado mandar un SMS a una persona -no difundieron el nombre- que conocían. “¿Puedes ayudarnos? En el sendero de Savage Lundy regresando al sendero de Hites Cove. No hay agua. (N. del R.: nos estamos) insolando, con la bebé”, escribieron.

La Oficina del Sheriff aclaró que los mensajes no pudieron enviarse debido a que no había señal en el área, al igual que los cinco intentos de llamadas telefónicas que probaron realizar a diferentes números.

Sobre la investigación

Junto a los cuerpos de la familia, las autoridades encontraron un recipiente de agua vacío de 2,5 litros. Esta información ratifica la teoría de los investigadores de que el agotamiento por calor y los golpes de calor fueron claves para el trágico desenlace.

Evalúan cobrarle un arancel a extranjeros que se atienden en el Hospital

Según consignó la agencia AP, que citó a la autoridades, muchos de los árboles de la zona habían sido quemados en un incendio forestal de 2018.

Esta situación generó que gran parte del sendero quedara con escasa sombra. La familia sufrió temperaturas superiores a los 40 grados centígrados.

“La caminata inicial comenzó a una temperatura de 24ºC”, declaró el sheriff de Mariposa Jeremy Briese. A medida que descendían por el sendero, la temperatura comenzaba a elevarse. Cuando llegaron a un tramo empinado, llamado Savage Lundy Trail, el termómetro marcaba 43º C.