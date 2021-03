COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La socióloga Natalia Casadidio, miembro de la Red de Académicos por la Minería Sustentable, dijo que la zonificación minera en la Meseta del Chubut es “un proyecto sustentable ambientalmente y responsable socialmente”, consideró que a los sectores opositores a la minería no se los puede convencer con argumentos científicos porque tienen solo una posición ideológica, y afirmó que la oposición de algunos diputados no proviene de reparos al proyecto de ley, sino de cuestiones partidarias y políticas.

Casadidio, magíster en Política y Planificación Social y especialista en Gestión Social, dijo en una entrevista en “La Voz de la Meseta”, que se emite por LU17 de Puerto Madryn, que la zonificación minera que tiene dictamen en Comisión en la Legislatura y espera ser tratada por el pleno de los diputados, “es un proyecto sustentable ambientalmente y responsable socialmente que va a traer bienestar a toda la gente de la Meseta, de Chubut y de la Argentina”.

En relación con el actual contexto manifestó: “Lo importante es entender que la opinión que está en contra de un proyecto que pueda llevar bienestar a los pobladores de la Meseta no es homogénea”.

En relación con grupos extremos que se oponen dijo que, en el caso de los nucleados en el “No a la Mina”, “deciden no creer porque tienen una fuerte ideología; esa ideología es la que los une como grupo”.

“Por lo tanto -continuó- es un grupo que por más que vengan todos los científicos y toda la explicación técnica sobre todo lo que ellos dicen, que es falaz porque no se va a utilizar el agua del Río Chubut y no se va a utilizar cianuro; siguen diciendo que sí. Es inútil explicarles este tipo de cosas”.

En este contexto agregó además que es necesario “tener una mirada muy cuidadosa cuando se habla del CONICET. No son todos los científicos del CONICET los que tienen una mirada en contra de la actividad minera”.

Y puso como ejemplo que la presidente del CONICET, Ana Franchi, “participó de la Mesa para el Plan Estratégico sobre el Desarrollo de la Minería que se está haciendo a nivel nacional. Es una de las impulsoras en decir que la comunidad científica se tiene que unir para dar alguna respuesta técnico-científica al bienestar de las personas”.

“Aunque tampoco podemos generalizar, hay otras instituciones, como la Iglesia Católica -agregó- en la que el mismo Papa en el ‘Laudato Sí’, que invito a los obispos y las máximas autoridades de la Iglesia de Chubut a que lo relean, dice claramente que hay que escuchar el clamor de los pobres, de los más necesitados”.

Señaló que Chubut es una provincia minera por contar con la industria petrolera, sostén de la economía provincial, y se preguntó: “¿Por qué estar en contra de una actividad que es la que mantiene a Chubut?”.

“La pregunta es por qué a la gente de Comodoro Rivadavia se le confía que va a controlar una actividad minera y no la gente de la Meseta. Qué tiene el comodorense que no tiene la gente de la Meseta”, enfatizó.

Consultada acerca de la postura de algunos diputados provinciales señaló: “En el análisis de los grupos que están en contra, hay uno que tiene que ver con los intereses políticos. No es que estén a favor o en contra del proyecto: están en contra quizás de Arcioni, o en contra de gente de su propio partido o de otro, porque es parte de los que es el juego político”.

Y amplió: “Cuántos políticos no aprueban un proyecto, no lo suelen hacer porque no están de acuerdo sino porque tienen intereses políticos, ya sean eleccionarios y demás”.

Casadidio le recomendó a “toda la población que tiene miedo con respecto al proyecto que consulte. Nosotros con la Red de Académicos por la Minería Sustentable estamos en casi todas las redes sociales, pueden consultar a los especialistas en la gestión del agua, la gestión del ambiente. Hay médicos, geólogos, todo tipo de profesionales que le pueden dar una información técnica y científica de cómo son los procesos en la minería”.

“Los pronósticos que se tienen para la contribución de Chubut para toda la Argentina es increíble. Entonces escuchemos a la gente de la Meseta, escuchemos la verdad técnica y científica y seamos solidarios”, finalizó