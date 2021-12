Como todos los años -a excepción del 2020 por la pandemia de coronavirus, los bomberos voluntarios de Comodoro llevarán a Papá Noel en autobomba a recorrer los barrios y a entregar 6 mil bolsas de caramelos a los chicos que salen a su encuentro.

"El 24 saldremos a repartir, el cuartel central y el centro vamos a salir el mismo día, será el viernes, cerca del mediodía saldremos a repartir, van a estar saliendo las unidades a los distintos barrios", indicaron desde la Asociación de Bomberos Voluntarios.

“Estamos pidiendo la colaboración de los vecinos, que se acerquen con más caramelos, para no quedarnos cortos, vemos que la afluencia es mucha y no queremos dejar a ningún chico con la mano estirada y no poder darles”, solicitan.,

Por esto, "invitamos a que se acerquen a los destacamentos de Huergo y Francia, Kennedy y Rivadavia y al destacamento de Estados Unidos y Ruta 3 con sus golosinas, hoy (por este lunes) justamente se está terminando de armar y van a hacer bolsitas con golosinas para repartirlas ese día, trabajamos en la logística”

Polémica y enojo: un obispo le dijo a los nenes que "Papá Noel no existe"

“Hasta hoy llevamos armadas 6mil bolsitas", valoró, y reconoció que "a veces se nos dificulta llegar a los barrios de toda la ciudad”

“La última vez que lo hicimos los bomberos, con bermuda, zapatillas, corrieron 17 kilómetros en el recorrido que hicimos... incitamos a la comunidad a que se sume con esto, es linda la tarea, esto si nosotros lo tendríamos que pagar sería imposible, por eso pedimos ayuda a la comunidad, lo que dan vuelve a la comunidad”

Al mismo tiempo los chicos se acercan a la tarea bomberil desde otra perspectiva, donde los bomberos los dejan felices. Este domingo se llevó a cabo un evento en el destacamento Centro con el fin de acercarse a los bomberos y quienes quieran donen caramelos, eso ayudó a la colecta.

“Queremos que la comunidad se acerque a conocer a sus bomberos, no solamente estamos para alguna emergencia, sino también para dar una alegría a los chicos”

Un Papá Noel atrapó a un ladrón y recuperó una cartera robada

Las bolsitas para los chichos tienen tutucas, chupetines, caramelos masticables, algunos juguitos también. “Estamos pensando en los chicos que están en sillas de ruedas, les pedimos a los papás que nos hagan señas y los papá noeles se van a acercar” describió.

“Queremos que los papás acompañen pero que colaboren en el cuidado de los chicos, que crucen las calles y no los suelten, tienen que tener en cuenta que el chofer está atento a muchas cosas” describió Alvarado.