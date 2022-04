El vicegobernador Ricardo Sastre transparentó hoy públicamente dos temas que se vienen hablando en off dentro del ambiente político, y que fueron anticipados desde esta agencia de noticias hace ya tiempo: la Ley de Lemas y modificar la ley que impide las reelecciones de los intendentes.

El presidente de la Legislatura dijo que ve ambas posibilidades con buenos ojos y cree que deberían ser abordados en la agenda parlamentaria, con una amplia discusión de todos los frentes políticos, basándose en el sentido común.

Consultado sobre la Ley de Lemas -anticipada por ADNSUR hace un mes-, dijo que “hay que estudiarla muy bien, hay que analizar si hay un acuerdo político con los distintos sectores que componen la Cámara. Si lo consultamos con el común de la gente, todos van a querer una Ley de Lemas porque suple una de las elecciones que tenemos habitualmente, las PASO y las generales”.

Respecto a la situación actual con las PASO, dijo Sastre que “tenemos que pensar en la erogación y en el desgaste que tenemos cuando hay elecciones” por lo que dijo que al sistema de Lemas “yo no lo veo mal, sinceramente no lo veo mal, más allá de que por ahí la Constitución diga que es electo el candidato con mayor cantidad de votos, hay que ver qué es lo que se puede modificar para poder avanzar” ya que “simplificar los actos electorales para mí es lo importante”.

Sobre la posibilidad de alcanzar una mayoría altamente calificada de tres cuartas partes para este tema, dijo que “nosotros hemos conversado en la Legislatura a comienzos de año abordar con sentido común los temas que hay en la Cámara, por eso creo que la Ley de Lemas no va a hacer la excepción, trataremos de hablarla, habrá alguno que no esté del todo de acuerdo, pero pienso que se puede llegar a 22 votos”.

“No es una discusión de un sector, tenemos que discutirla todos y tenemos que priorizar lo que la gente pide, que realmente le cuesta ir a elecciones en 60 días y las erogaciones que se hacen, que son muy importantes”, dijo el vicegobernador.

REELECCIONES

Por otra parte, fue consultado respecto a los dichos del ministro Miguel Castro, quien opinó que se debería modificar la ley que actualmente impide más de dos mandatos consecutivos de los intendentes, y habilitar su reelección, un asunto anticipado por esta agencia hace un año atras.

Aclaró Sastre que “exceptuando las ciudades que tienen Carta Orgánica, que no se pueden modificar, desde la Legislatura yo no lo veo mal, a titulo personal”. indicó que “en los pueblos chicos vemos intendentes que están hace 12 o 16 años, y es porque algo bueno han hecho, sino la gente los hubiese castigado, o no les hubiese dado el voto de confianza cuatro mandatos”.

Por ello, sostuvo que “no veo mal que tengan la posibilidad”, y más aún dijo que no debería haber límites: “yo lo haría indefinido, porque un período más estaríamos hablando de lo mismo dentro de cuatro años. hay que ser más práctico, después la gente va a elegir”.

Tal como informamos hace un año, "el tablero provincial marca que, del total de 27 municipios y 10 comunas rurales, hay 16 intendentes y 10 jefes comunales que están impedidos de ser reelectos en 2023. Estamos hablando de más de la mitad de las localidades, ya que en 26 casos van por su segundo mandato consecutivo o más, y sólo en 21 están habilitados a volver a presentarse. Esto habla de la magnitud del acuerdo".

Los dichos de Sastre abren el juego de manera definitiva para un asunto que hasta aquí era casi tabú para los funcionarios, que suelen repetir que tienen la cabeza en la gestión: el vicegobernador puso las cartas sobre la mesa y pidió que el tema electoral se discuta cuanto antes.