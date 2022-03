Sabotajes a la fibra óptica, las claves: Conexiones locales, inteligencia previa y conocimiento del terreno en Trelew

El Jefe de la Unidad Regional Trelew, comisario Juan Carlos Jara, afirmó que las personas que cortaron la fibra óptica en Trelew el lunes a la noche "conocen el terreno", y asumió que "no es fácil" evitar estos sabotajes, porque requieren “un trabajo previo” de calcular el día y la hora más conveniente para efectuarlo.

El ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, reunió este martes a mañana a la cúpula policial, y uno de los motivos serían buscar una solución a estos cortes intencionales de fibra óptica que nuevamente dejaron a Trelew incomunicada en los servicios de telefonía e internet desde las 21.30 horas horas hasta alrededor de las 2 de la madrugada.

En lo que va de este martes, no hay ningún indicio respecto de los autores de estos dos nuevos sabotajes a la fibra óptica de Movistar, que se produjeron en la Ruta Nº 3 al sur de Trelew en los kilómetros1467 y 1470 respectivamente. El servicio se restableció este martes alrededor de las 2 de la madrugada.

“Puedo asegurar que las personas conocen el terreno porque es fácil hacerlo”, dijo el comisario Jara quien especuló que estas personas realizan un trabajo previo antes de cometer estos cortes intencionales, una modalidad que se repite.

Jara indicó a ADNSUR que durante la mañana de este martes no había denunciado ningún hecho ilícito posterior a este corte de la fibra óptica. Por lo tanto, se cree que estos dos cortes esta vez no tendrían como finalidad cometer robos, aunque no hay nada descartado. Trelew y Puerto Madryn son las dos únicas ciudades de Latinoamérica en las que se producen estos sabotajes, según indicaron desde las empresas de telefonía.

El jefe de la Unidad Regional indicó que se vienen haciendo patrullajes en las rutas y controles sorpresivos para tratar de identificar patrones. El lunes a la noche y la madrugada de este martes, la Policía desplegó los protocolos en la Ruta 3 y en diversas zonas estratégicas de la ciudad para prevenir hechos delictivos.

En febrero pasado hubo una reunión de directivos de las empresas y funcionarios provinciales para evaluar medidas a seguir para evitar que sigan sucediendo estos cortes que se vienen sucediendo desde hace un par de años.