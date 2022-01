La ministra de Educación de Chubut, Florencia Perata, informó que el 18 de febrero, "los docentes se tienen que presentar para preparar las instancias compensatorias y de promoción para los estudiantes que adeuden materias, mientras que el 2 de marzo comenzarán las clases con los estudiantes”.

En este marco, recordó que fines del 2021, se habilitó la presencialidad plena sin distanciamiento ni burbuja en las escuelas de la provincia, "por lo que se pudo llevar a cabo la evaluación de los aprendizajes como estaba previsto en la unidad pedagógica 2020-2021. En los niveles Inicial y Primario, esto ha sido subsanado. En el nivel Secundario, persisten situaciones con los estudiantes que tenían materias pendientes y se trabaja trayectoria por trayectoria”, explicó.

Con respecto a las medidas de prevención que adoptarán, dijo: “Por ahora, el barbijo va a ser de uso obligatorio junto con la ventilación cruzada, el alcohol en gel. Todo eso está puesto en el protocolo de ‘presencialidad plena’. Lo único que se eliminó es el distanciamiento de las ‘burbujas’. Junto con la vacunación, se permite que el virus no se propague y tengamos la mayor normalidad posible”, afirmó.

Por otra parte, informó que a partir del 1 de febrero, se va a implementar la ‘Escuela de Verano’ que es una instancia de acreditación de saberes y luego viene la instancia final de la escuela (que va desde el 18 de febrero hasta el 2 de marzo). Los estudiantes van a poder rendir para poder promocionar”, adelantó.

VACUNACIÓN

Perata precisó que “al 7 de enero, tenemos el 48,36% de los niños de 3 a 11 años vacunados con la primera dosis y el 23,12% con la segunda dosis. En los adolescentes de 12 a 17%, hay un 76,91 % con la primera dosis y un 52,24% con la segunda dosis”.

“Si bien uno insta a la vacunación, no se puede privar el derecho y la necesidad que el alumno asista a la escuela. No puede ser un pase restrictivo. Tenemos que trabajar fuertemente hacia el 2 de marzo para ver la situación en la que vamos a estar en ese momento. Todavía el debate del ‘pase sanitario’ no se ha dado en el marco del Consejo Federal. Hay que hacer un mensaje positivo para que se vacunen todos los niños y los adultos para que podamos tener un ciclo lectivo estable desde el punto de vista sanitario”, aseguró.

“Respecto a los docentes y auxiliares de la Educación, tenemos 100% de las primeras dosis y el 92 % con la segunda dosis en cuanto a su vacunación. De la población total, tenemos el 87,92% con la primera dosis y 81,67% con la segunda dosis. Tenemos un buen porcentaje de vacunación y apelamos al resto que falta para que se vacune así nos podemos cuidar y resguardarnos. Hay que tener en cuenta a los trabajadores que están en contacto con los nenes (entre 45 días y 2 años) para quienes la vacuna no está recomendada. Ahí la responsabilidad es del adulto”, señaló.