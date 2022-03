En diálogo con ADNSUR, Daniel Murphy (Secretario general de ATECH) lamentó este miércoles que “no se dio ninguna reunión con ningún integrante del gobierno provincial. El vicegobernador Ricardo Sastre dijo que iba a hablar con el gobernador y que nos iba a llamar pero no se dio ninguna comunicación”.



“Sastre me dijo que me iba a llamar en unos minutos, luego recibí un mensaje de sus colaboradores donde me decían que yo no había respondido las llamadas. Empecé a llamar y me dijeron que Sastre ya viajaba en dirección a Puerto Madryn. Si uno considera que el tema es relevante, se devuelven las llamadas. Fue un papelón. Ellos quedan mal porque no son serios ni siquiera en un tema tan concreto”, reveló luego de que el funcionario pidiera a los delegados docentes que definan cuatro referentes para que vayan a hablar a Casa de Gobierno.

En este sentido, ADNSUR tomó conocimiento que los dirigentes sindicales entregaron un petitorio al ministro de Gobierno Cristian Ayala y que el vicegobernador Ricardo Sastre hizo gestiones en tal sentido.



Alto acatamiento al Paro en el nivel Secundario en el Valle

“El paro fue fuerte tanto en Rawson como en Puerto Madryn y muy importante en Trelew. Pudimos ver un alto nivel de acatamiento en Esquel y una adhesión en algunas escuelas de la Comarca Andina”, destacó Murphy, en otro orden de temas, sobre elacatamiento del paro en el Valle.



“Hay necesidad de seguir caminando sobre seguro con certezas para seguir. Eso es lo que tratamos de seguir generando. Los datos son incompletos pero podemos hablar de un 90% de acatamiento al Paro en el nivel Secundario en Trelew, 70% en Rawson, más del 60% en Puerto Madryn y alrededor del 45% en Comodoro Rivadavia en el nivel Secundario”, precisó.

“La ministra de Educación Florencia Perata sostiene que ‘el paro es más fuerte en el nivel Secundario porque los descuentos se sienten menos’. Ahí reconoce que los descuentos son el único impedimento para que el paro sea total. La única reacción del gobierno para resolver el conflicto es la amenaza con aplicar los descuentos”, señaló –finalmente- el dirigente gremial de ATECH.