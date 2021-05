La llegada de un barco pesquero con 22 tripulantes positivos de Covid - 19 sigue generando polémica en Comodoro Rivadav.a Este viernes, la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca anunció un paro total de actividad y ahora se sumó el SOMU, confirmó Osvaldo Garay a ADNSUR.

El dirigente sostuvo: "el intendente no los deja bajar, pero es inhumano, en San Julián se murió un tripulante hace meses con Covid porque no lo dejaron bajar. La empresa tiene todo, el hotel y todo coordinado donde instalarlos" indicó.

Garay aseguró que “el barco no es un lugar para pasar la cuarentena, no tiene calefacción, además tienen un comedor compartido y 4 camarotes donde duermen en grupos. Esas no son las condiciones, tampoco tienen agua caliente durante todo momento".

Y en ese sentido, cuestionó que “la ciudad ya está infectada por Covid19".

Garay aseguró que esperan hasta las 15:00 tener algún tipo de respuesta, caso contrario, “si no tenemos algo positivo por lo que está pasando en Comodoro se largará un paro total de actividades en la Pesca y La Mercante”, indicó.