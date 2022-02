Desde que el Superior Tribunal de Justicia volvió a estar integrado por 6 miembros, volvió a hacerse evidente un problema que hasta el momento no tiene solución: en cada caso en que deba intervenir el pleno -es decir todos los integrantes y no alguna de las salas-, se da el inconveniente de que no hay manera de desempatar si llega a haber igualdad en tres.

La Legislatura votó cuatro pliegos a fines de 2021 para completar las vacantes del Superior Tribunal, que hoy tiene 6 ministros repartidos en dos salas. La Sala Penal, que conforman Alejandro Panizzi, Camila Banfi Saavedra y Daniel Báez; y la Sala Civil, que integran Mario Vivas, Ricardo Napolitani y Silvia Bustos. Pero más allá del trabajo específico de cada sala, la Constitución de la provincia del Chubut establece en su artículo 179 que hay determinados casos en que deben resolver todos los miembros de la corte, es decir, el pleno.

Según este artículo, deben intervenir los 6 integrantes en “las acciones declarativas de inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, cartas orgánicas y ordenanzas municipales que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controviertan en caso concreto por parte interesada”.

También deben resolver en pleno ante “las cuestiones de competencia entre Poderes públicos de la Provincia y en las que se suscitan entre los Tribunales inferiores, salvo que éstos tengan otro superior común” así como también en “las cuestiones de competencia entre sus salas, si las hay”.

Otro asunto que debe entender en pleno el STJ es en “los conflictos internos de los municipios, entre los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo, en el seno de este último, los de los municipios entre sí o con otras autoridades de la Provincia”, así como en “las quejas por denegatoria o retardo de justicia” y también en caso de “la recusación de sus miembros, del Procurador General y de la sustitución del Defensor General, en su caso”.

La Constitución también dispone que “conoce y resuelve en pleno, sin sustanciación, de las causas criminales en que se prive de la libertad por más de diez años, en la forma y modo que la ley establece”.

Ante estos casos entonces, surge el inconveniente de que, en caso de igualdad de votos respecto a dos decisiones diferentes, no hay manera de desempatar. El tema se estuvo analizando el año pasado, y una de las opciones era considerar como “voto doble” al del Presidente en caso de empate, pero esto fue desechado.

Así las cosas, hoy la única manera de resolver esta cuestión, sería –al estilo de los cónclaves para resolver el nombre de un nuevo Papa- volver a votar hasta que cambie el resultado, por un cambio de posición de alguno de los ministros.

Pero según pudo saber ADNSUR, en la Legislatura circula el borrador de un anteproyecto del diputado Juan Pais, que ya contaría con el visto bueno de varios de los actuales ministros de la Corte. Según el texto, se haría una modificación de un artículo de la Ley V N° 157, según el cual “El Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut estará integrado por 6 ministros que actuarán en sala única, integrándose por sorteo 5 jueces para entender en cada causa”.

El asunto seguramente formará parte de la agenda legislativa en los próximos meses, y se buscará consensuar una nueva redacción con los poderes Ejecutivo y Judicial, para tratar de encontrar una salida elegante a un tema que aún no tiene solución.