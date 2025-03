El poder entre bambalinas

EL PODER ENTRE BAMBALINAS Entre lluvias internas y el barro de siempre, la política de Chubut se para a un lado y otro del Fondo La interna que viene en el PJ, si es que Bowen y Luque no se ponen de acuerdo. A la diputada no le gustan las gacetillas que escribía su compañera de bloque. El horno no está para bollos en ‘Arriba Chubut’. Torres y Macharashvili preparan una cumbre por la crisis petrolera y las obras que demandan financiamiento externo. El intendente no fuma en pipa, ni siquiera la “de la paz”. La lluvia volvió a recordar las obras que faltan. El acuerdo del FMI, entre felicitaciones y chicanas. Y otras perlitas del Poder Entre Bambalinas.