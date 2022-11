Necesitaba hacer una pausa para "reencontrarse" y creó una línea original de blends de té con hierbas del Valle

Patricia Giovanini es tea blender y creó nueve variedades originales de té orgánico combinando hierbas de su chacra en el Valle Inferior del Río Chubut con aromas de las sierras de su Córdoba natal.

Hace siete años que lleva adelante un emprendimiento familiar junto a su marido y sus dos hijos pequeños, que hoy se sustenta por sí solo.

El tea blending es el arte de mezclar hebras de té con frutas, flores, hierbas y especies para lograr una mezcla única.

Uno de los rasgos que distinguen al emprendimiento de Patricia, es que todos los insumos que utiliza son orgánicos.

Ella misma junta de su chacra de Dolavon cedrón, romero, manzanilla, burro, hinojo silvestre y menta, le añade otras hierbas serranas y las combina con el té traído de Misiones.

“BLENDEANDO” UN POCO

Patricia empezó experimentando en la cocina de su casa a fuerza de prueba y error. Cuando estuvo segura de lo que quería, estudió en una academia de someliers de té donde aprendió los secretos del oficio.

Hoy en día vende sus productos en la zona del Valle, Comodoro Rivadavia y también llega a Buenos Aires. Este año abrió su propio showroom y es asombroso ver cómo cada vez más gente se interesa por adentrarse en este mundo.

En el showroom -como en el hogar- todos colaboran. Patricia diseña el packaging, su esposo la ayuda con el mobiliario y sus hijos también participan probando las mezclas.

En los estantes hay toda clase de variedades, combinados y pociones con frases inspiradoras que orientan a los iniciados en el arte de preparar un buen té.

VIAJE AL MUNDO DEL TÉ

La historia de cómo Patricia se hizo tea blender es la historia de una búsqueda interior. “No hay un té sin un propósito”, lanza la madre y esposa como si fuera un mantra que queda flotando sobre una taza humeante de Earl Grey.

En el 2015, Patricia era una madre de dos hijos que andaba a las corridas y cumplía con puntualidad británica las tareas del hogar.

Un día hizo una pausa, miró las agujas del reloj, se sentó a la mesa con una taza de té y lo saboreó por primera vez. No es que no lo hubiera probado antes -esto sí sonaría increíble-, sino que percibió un aroma distinto como si fuera una epifanía.

“Necesitaba tener cinco minutos para mi dejar de ser mamá, esposa y ama de casa, y reencontrarme con lo que había perdido cuando empezó la maternidad, disfrutar el momento”, cuenta Patricia mientras sirve una tizana refrescante.

Patricia inventó una marca de té de autor que se llama “Disfrutate”, que -como se desprende del mismo juego de palabras- es una forma de hacerse un tiempo para saborear los pequeños placeres de la vida.

En una vuelta al mundo de Patricia en su showroom se pueden descubrir los usos más impensados del té y derribar toda clase de mitos, leyendas, saberes (y sabores) equivocados.

El primer equivoco es que todos los blends se toman con el agua a la misma temperatura. Esto siempre depende del tipo de té: verde entre 75° y 80°; negro entre 80° y 85°; y rojo 90°, reza el instructivo.

La otra revelación es que hay un tiempo determinado de infusión para cada una de las mezclas y sabores.

También las hebras de té suelen añadirse a cócteles, tragos y otros refrescos a los que les dan un toque de sabor diferente. De hecho, Patricia sacó una línea propia de hierbas para acompañar el gin tonic.

Y, por supuesto, están las “mezclas materas” entre las que se destaca una que combina peperina, burrito, menta y cáscaras de naranja.

MÁS QUE UNA INFUSIÓN

¿Hay un té para cada persona como las almas gemelas? ¿Qué verdad vemos reflejada de nosotros mismos en el fondo de la taza? “Parsley, sage, rosemary and thyme…", dice una canción tradicional celta de alguien que va a una feria a buscar los ingredientes de una poción para recuperar a su amor perdido.

Lo asombroso no son las posibilidades de descubrir sabores nuevos que ofrece el té. Lo extraordinario es que nos permite detener el tiempo y mirar en nuestro pequeño mundo que se derrumba aquello que habíamos pasado por alto.

En estos años como alquimista, Patricia conoció gente que se abrió, se desahogó o compartió un lapso de felicidad pasajera con una taza de té.

“La idea es tomarse el tiempo de esperar a la temperatura llegue al grado adecuado, preparar la hebra, hacer una ceremonia que te permita disfrutar de ese momento, reencontrarte con vos misma o con la compañía con la que estás”, cuenta la tea blender.

LAS HORAS DEL DÍA

El té tiene propiedades sanadoras: hace bien a la piel y los huesos, ayuda a la digestión y favorece la concentración entre otros beneficios.

La clave está en buscar la combinación de hierbas que mejor sienta para el momento del día adecuado.

Hay parejas que buscan en el té una excusa para reencontrarse, pasar un tiempo juntos y vivir un momento de intimidad.

Muchas mujeres que ven en una caja de blends un regalo original para hacerle a una amiga o a un familiar.

Una buena combinación puede ser una infusión con pétalos de rosa, rosa mosqueta, pasionaria y manzanilla para disfrutar un momento de paz y tranquilidad.

Los hombres, que se inclinan por los sabores intensos, suelen llevar mezclas especiadas con pimienta, menta, chocolate, naranja y canela.

Por lo general, ellos buscan en el ritual del té una vía para conectarse con su pareja cuando las obligaciones quedan de lado, cuenta Patricia. Y así -taza de por medio- fluye la conversación y desaparecen las tensiones propias de la rutina.

“El té baja los niveles de estrés y mantiene en estado de alerta pero relajado, lo que no implica que no deja de tenerte despierto. Es preferible una tizana con manzanilla o pasionaria que no tenga la hebra del té”, enseña Patricia.

Otra buena opción sana y refrescante es tomar una tizana, mezcla de flores y frutas que no contiene hebras de té.

Por lo general, recomiendan beber esta infusión a la tardecida o antes de ir a dormir, ya que es más relajante que el té que contiene teína.

Las tizanas se pueden tomar frías -por lo general si son frutadas- o calientes si están hechas a base de hierbas.

Estos son solo algunos tips que Patricia dio sobre los misterios del té, una galaxia en permanente ebullición en la que todo está por hacerse.