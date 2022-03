La referente provincial de la Red Nacional de Alto al Tráfico y la Trata de Personas (RATT), Miriam Vásquez, indicó que hay muchas investigaciones en curso de redes de captación de personas que podrían estar funcionando en la provincia, y especificó que los casos más frecuentes se dan en "Trelew, Puerto Madryn y la cordillera".

Vásquez planteó en diálogo con ADNSUR que preocupa el caso de chicas vulneradas que caen víctimas diversas formas de explotación y se marchan de sus hogares. Mencionó que vienen trabajando en varios casos concretos en Chubut de este tipo sobre los cuales prefirió no explayarse.

“Las pibas a veces en esta necesidad de búsqueda de salida de generar dinero extra o ayudar sus padres en este sistema se van. A veces alguien que la enamora y siente que va a tener una mejor posibilidad de vida en otra provincia”, describió Vásquez.

La referente de la lucha contra la trata advirtió que “familias lo han denunciado y se han encontrado (a las mujeres) y no quieren regresar; hay un caso reciente pero no es el único. Cuando una mujer produce varios cambios en su andar significa que hay cosas que no están bien. La mayoría las perdemos”.

CRÍTICAS A LA JUSTICIA

En tanto, Vásquez apuntó duro contra el Poder Judicial al que le reprochó que está ausente en estas problemáticas. “Hay ausencia de la Justicia en todos los lugares, las mujeres no somos escuchadas y somos atacadas por el hecho de ser mujer, y me hago cargo de lo que digo. Cuando llegamos al sistema judicial con un abuso que no es fácil comprobarlo, lo que para mí como mujer fue un ataque sexual abusivo en la Justicia no lo es”, objetó.

Por otro lado, Vásquez recordó que los taxis de Trelew y Rawson deberán incorporar una oblea con la línea 145 para denunciar casos de explotación sexual y de trata de personas, como lo establecen las respectivas ordenanzas sancionadas en ambas localidades.

En los próximos días, el Comité Nacional de Lucha contra la Trata, cuyo referente es Oscar Cordero, repartirá obleas de la Línea 145 entre los taxistas de Trelew y Rawson para alentar a que las personas denuncien cuando ven casos sospechosos, concluyó Vásquez.