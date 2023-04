El intendente electo de Trelew por Juntos por el Cambio, Gerardo Merino, anticipó que ya para la próxima semana se está diagramando una reunión con el equipo del intendente Adrián Maderna, para coordinar aspectos de la transición. Luego de que el jefe comunal saliente pidió la renuncia a todo su equipo, y ante rumores de salida anticipada por el largo periodo de 7 meses hasta el cambio de mando, Merino se mostró cauto y respetuoso de la institucionalidad.

“Yo soy muy respetuoso de las instituciones y de cumplimiento de los mandatos. Hoy el Intendente tiene que tener una responsabilidad, que es hasta el 10 de diciembre, yo no voy a obligar a hacer absolutamente nada", dijo el intendente electo.

Merino afirmó que Maderna "deberá de cumplir su mandato, es una decisión personal de él si quiere entregar antes o no. No lo voy a condicionar ni voy a sugerir absolutamente nada por esos principios de respeto a las instituciones y a los mandatos".

De todos modos, en diálogo con el programa "Sin Hilo" a través de Canal 12, aclaró que "tampoco vamos a cogobernar, las responsabilidades van a ser del Ejecutivo y el legislativo hasta el último día. Nosotros podremos auditar, podemos sugerir, pero mucho más que eso no vamos a hacer”.

GABINETE

Consultado por el armado del futuro gabinete y si habrá un nuevo organigrama, confirmó Merino que "vamos a modificar, vamos a hacerlo más chico, más compactado, con menos cargos políticos, menos gasto político".

Indicó que "algunas secretarías se van a dividir, otras se van a amalgamar. Por ejemplo, el área de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos es muy grande, se va a achicar, pero además se va a dividir. Vamos a tener una de Planeamiento y otra de Servicios Públicos porque consideramos que necesitamos una persona responsable de trabajo en la planificación y una persona responsable en arreglar las calles, arreglar las máquinas".

Agregó que "por ejemplo, vamos a darle importancia a una secretaría que va a ser secretaría de Comercio, Producción y Turismo porque la inversión en ese sentido nos parece muy importante, por lo que en esa reestructuración vamos a estar trabajando".

También sostuvo que "el área Social debe ser un área importante, mucho más comprometida y con una estructura" porque hoy "hay un asistencialismo permanente. El plan, la bolsa de comida y listo. El área social tendrá que tener una ayuda a evaluar qué es lo urgente, no lugar para vivos, tendrá que ocuparse de los adultos mayores, de los clubes de abuelos, muchos están prácticamente cerrados"

"Un área social que se ocupe de las personas con discapacidad, hoy Trelew le da la espalda a la discapacidad, con una oficina que se encargue de problemas personales que son, por ejemplo, de gestión en una obra social, o en el Ministerio de Salud, o en el Ministerio de Educación", explico que futuro intendente.

Respecto al futuro ministro de Hacienda, evitó dar nombres y dijo que no necesariamente será quien integre la comisión de transición para revisar los números. "Hoy yo necesito al lado un técnico y más adelante voy a necesitar un técnico político, así que quizá ese técnico respalde lo político. Quiero ser medido y respetuoso de las personas que van a acompañarme”, sostuvo.

CONCEJO DELIBERANTE

Respecto a la futura integración del cuerpo legislativo, dijo que "planteo el respeto a la minoría y creo que con mucho diálogo y consenso. La verdad que tengo relación con los concejales. Hay varias personas que tienen experiencia, no son improvisados. Hoy conversábamos en la reunión que teníamos de crear esa cantidad de paquetes de ordenanza que cada uno puede estar capacitado. Claudia Monají, secretaria de la Cámara de Comercio, puede encarar las ordenanzas de transición o mejoramiento para el sector comercial. Vanessa Panellao puede trabajar muy bien con el área social, Martín Luna con el área cultural, Claudia Solís en la parte de educación, por su formación y por su conocimiento”.

Reconoció que "el tema del transporte público es una de las prioridades porque la prórroga vence en noviembre. Vamos a trabajar con los pliegos para una nueva licitación. La recolección de basura también es un tema que vamos a tener que trabajar en eso y lo haremos con el entusiasmo, con las ganas, con la fuerza y con el equipo técnico que confío que lo vamos a llevar adelante”.

PANORAMA PROVINCIAL

Finalmente, expresó Merino que “hay un fortalecimiento claro de ‘Juntos por el Cambio’ Me parece que también la provincia necesita una alternancia. Vienen gobernando, igual que en la ciudad de Trelew hace 20 años, los mismos partidos con sus diferentes variantes y también Chubut necesita un cambio. Me parece que en ese sentido si logramos hacer un cambio en Comodoro, seguir manteniendo las intendencias de Rawson, de Gaiman, de 28 de julio, de Esquel y de tener una buena elección en Madryn. Yo creo que tenemos muchas posibilidades de generar una esperanza de cambio a nivel provincial a través de ‘Juntos por el Cambio”.

"Creo que Nacho Torres tiene también un trabajo que viene haciendo para ofrecer una oferta electoral en ese sentido. Estamos trabajando en algunas cuestiones ya para un posible gobierno provincial, en las cuestiones de Seguridad, Educación y Salud", consideró.

Y por último, reconoció que "en la situación en la cual está Trelew, no va a salir solo, necesitamos un acompañamiento a nivel provincial y también a nacional. Si nosotros podemos lograr tener un poder político tanto en Trelew, en Chubut como en Nación, se nos va a facilitar muchas decisiones políticas y se van a cortar algunos caminos que yo creo que eso va a ser muy beneficioso para el espacio de ‘Juntos por el Cambio’. Ahora noto como que las cosas se han acomodado, van caminando a eso, una lista, no sé si una lista de unidad en toda la provincia, pero sí mucho más consenso. Se está acomodando, han bajado los decibeles de discusión, lo cual me parece muy bueno. Ojalá que este camino siga. Es posible que haya una unificación, deberán de conversar y de terminar de afinar algunas cuestiones entre los candidatos ya lanzados”.