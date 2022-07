Cuando finalizó la elección legislativa en 2021, desde esta columna analizamos el resultado y las consecuencias a futuro: según nuestra mirada, Chubut no es ajena a un fenómeno nacional que indica que las grandes fuerzas del pasado, como el PJ y la UCR, seguirán perdiendo peso y continuarán disfrazándose con nombres de fantasía, frente a la aparición de nuevas figuras alejadas de la política tradicional y sin historia de militancia.

En otras épocas, esos sellos con sus listas N° 2 en el justicialismo y N° 3 en el radicalismo, garantizaban la pelea por los primeros lugares de por sí: ya desde hace un tiempo, en Chubut aparecieron fuerzas provinciales como el Pach, el Provech y el Chusoto, que discutieron en su momento los primeros lugares, y que obligaron a los partidos históricos a reinventarse.

A medida que pasan los años, el número de partidos políticos va en aumento, porque se convirtieron en la herramienta clave a la hora de discutir poder, dado que ya casi no se debate sobre proyectos hacia adentro de las estructuras partidarias, y mucho menos se discuten ideas ni plataformas de gobierno. Quien no logra imponer sus condiciones para ser candidato en un espacio que le es esquivo, busca tener a mano un sello partidario que le permita cortarse por su lado, o cerrar una alianza en la que pueda imponer condiciones.

Y por ello, estos meses son decisivos, ya que aquel que no haga los papeles a tiempo en este 2022 que está promediando, el que no llegue con las fichas, las afiliaciones, las cartas orgánicas, no podrá discutir desde el mismo lugar con aquellos que ya están afianzados en sus espacios de cara a 2023. No es fácil armar un partido: lleva recursos, tiempo, y mucha burocracia. No es algo que se pueda dejar para último momento.

Por esa razón, en esta oportunidad elegimos hacer un relevamiento por la justicia electoral, para saber cuál es el panorama de fuerzas políticas en Chubut para el año próximo. ¿Cuáles son los partidos que tienen todo en regla y van a poder participar?

Por un lado, hay partidos habilitados a presentarse en todas las categorías, tanto nacionales, como provinciales y municipales. Son los llamados "partidos de distrito", avalados por la justicia federal. Pero no hay que dejar de tener en cuenta que también hay fuerzas políticas reconocidas por el Tribunal Electoral Provincial: si bien quedan excluidas de la categoría a Presidente y diputados nacionales, pueden presentar candidatos en las categorías provinciales (Gobernador, Vicegobernador y Diputados Provinciales), y también en los municipios.

La propuesta es hacer el repaso minucioso de cada fuerza política en carrera, tanto a nivel federal como provincial, para luego hacer algún tipo de especulación sobre los frentes que pueden llegar a darse en Chubut el año que viene.

PARTIDOS

El primer dato a tener cuenta, siempre de acuerdo a información oficial aportada por la justicia electoral a ADNSUR, es que, en Chubut al día de hoy, hay 13 partidos de distrito habilitados. Pero nosotros vamos a hace un poco de futurismo, y diremos que, con seguridad, a fin de año van a ser 15 los partidos con personería definitiva, habilitados a presentarse en todas las categorías, nacionales, provinciales y municipales.

Los 13 partidos políticos de distrito, que tienen todo en regla, son: el Partido Justicialista, cuyo presidente es Carlos Linares; la Unión Cívica Radical, presidida por Damián Biss; el Movimiento Socialista de los Trabajadores, cuya presidenta es Lucía Sandobal; el Partido de la Victoria, con su presidenta María Eva D´Urzo; el partido Propuesta Republicana (PRO), cuyo presidente es Ignacio Torres; el Partido del Obrero, que tiene como presidente a Federico Navarro.

Siguiendo con la enumeración, tenemos al Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, cuyo presidente es Jorge Taboada; el Partido Independiente del Chubut, que tiene como presidenta a Andrea Toro; el Movimiento Polo Social Chubut, con su presidente que es Oscar Petersen; el Partido Socialista Auténtico, cuyo secretario general es José Luis Giussi.

Y completando el panorama de partidos ya habilitados, está Chubut Somos Todos, con su presidente Máximo Pérez Catán; el Partido Nuevo Horizonte, que es presidido por Matías Caballero; y finalmente el más nuevo es el Frente Renovador, cuyo presidente es Alejandro Sandilo.

Hasta aquí oficialmente son 13, pero como ya dijimos, anticipamos que serán 15 en breve, porque hay dos que están muy cerca de obtener la personería definitiva: son el partido Ciudadanos por Chubut –ya presentó todas las afiliaciones y debe constituir autoridades-, cuyo referente es César Treffinger; y el partido Primero Chubut –le resta presentar apenas 200 afiliaciones-, cuyos ideólogos son los hermanos Ricardo y Gustavo Sastre.

A estos 15 partidos dentro de la justicia federal, debemos agregarle que -de acuerdo a la página web del Tribunal Electoral Provincial-, se incluyen cuatro partidos más habilitados a presentar candidatos en categorías provinciales. De estos cuatro, el más antiguo es el Provech (Proyección Vecinal de Chubut), cuyo presidente continúa siendo Daniel Silva; luego está el Partido Acción e Integración Social (PAIS) de Trelew, cuyo apoderado es José Montesino; el Partido Activo, creado en Comodoro en 2014 y con Mauro Paz como apoderado; y el Partido Renovación y Desarrollo, de Rawson, con la referente Karina Castillo y que lleva como precandidato a intendente de Trelew a Claudio Paredes.

EN TRÁMITE

Hay otros partidos que están en trámite para obtener la personería para 2023, pero todavía más lejos en los papeles y trabajando contra reloj. Tenemos que mencionar en particular dos casos: uno es el Partido Libertario, que a nivel nacional tiene como principales figuras a Javier Milei y José Espert, y que tiene en Chubut como su cara visible al comodorense Diego Larumbe. Están haciendo campañas de afiliación en las principales ciudades, pero aún no llegaron a la mitad de las 1.795 firmas requeridas.

En una situación similar está el partido Identidad Chubut, que responde a la figura del ex ministro de Seguridad, Federico Massoni. Los trámites son encabezados por el abogado Martín Castro, y aún están bastante lejos en la presentación de avales y afiliaciones para una personería provisoria.

Hay otros partidos que ya comenzaron el trámite, pero recién están en los pasos iniciales: son el Partido Uno y el partido Unidos con Valores. Luego hay una serie de casos que sólo tienen asignación de carátula, pero sin inicio de los trámites aún, a pesar de que comenzaron en 2020, como el Partido Anticorrupción, el Partido Demócrata Cristiano, y el partido Valor para mi País.

El artículo 7 de la Ley 23.298, dispone que para dar por iniciado el trámite de una nueva fuerza política, se exige: 1) un acta de fundación y constitución, con el nombre de la agrupación política adoptado por la asamblea fundante; el domicilio de sede partidaria; el domicilio legal (en Rawson, según el Artículo 19); la designación de la Junta Promotora; la designación de Apoderados; y la designación de Certificadores (con sus declaraciones juradas individuales de aceptación de cargo).

Posteriormente, se piden tres pasos muy importantes: 2) redacción de una Carta Orgánica; 3) una Declaración de Principios; y 4) las Bases de Acción Política. Recién después de todo lo anterior, llega la etapa de la presentación de firmas de adherentes, cuyo número para este año –según publicación de la Cámara Nacional Electoral- es de 1.795 (el 4% del padrón de electores).

Llegado al número de adhesiones, se otorga la “personería provisoria”, lo que los autoriza a presentar afiliaciones. Para obtener la “personería definitiva", los partidos tienen que cumplir con los tres requisitos que prevé el artículo 7 bis: a) en 150 días presentar al menos 1.795 afiliaciones; b) en 180 días realizar las elecciones internas para constituir las autoridades definitivas; c) en 60 días presentar los libros partidarios para la rúbrica.

El trámite no es nada sencillo, lleva mucho tiempo, papeleo, burocracia, firmas, chequeo, y especialmente, recursos económicos. Varias figuras de la política -incluso con mucho poder- han tenido que amarse de paciencia, ya que luego de haber dado la orden de trabajar en el armado de un espacio, han tenido que esperar meses, o incluso años, sin ver demasiados avances.

POSIBLES ALIANZAS

Todo lo anterior que repasamos, es porque muchas veces se olvida un dato clave: a la hora de hablar de candidaturas, el paso previo es tener un partido. Lo está sufriendo a nivel nacional el diputado Javier Milei, quien anunció que será candidato a presidente, pero aún no tiene fuerza política, ya que el Partido Libertario necesita lograr la personería en al menos cinco provincias. En el caso de Chubut, ya habiendo hecho el repaso de cada uno de los partidos habilitados, esto da pie para entrar en el terreno de las especulaciones de lo que puede ocurrir el año próximo, viendo los pasos que las principales figuras están dando.

Si uno ve los movimientos en el pasado reciente, todo parece indicar que, por un lado, se encamina a repetirse la alianza de Juntos por el Cambio con –hasta ahora- tres partidos incluidos, que son la UCR, el PRO y el Polo Social. La mesa provincial se estaba por juntar en estos días en Rawson para tomar una serie de definiciones sobre estrategia, de la mano de la relación entre Biss y Torres, que mejoró mucho en los últimos tiempos. Además, hay un armado nacional muy fuerte que –más allá de terribles internas- sería una catástrofe que no se repitiera en 2023 en un escenario muy favorable.

Luego está el panorama dentro del justicialismo, que hasta aquí se conoce bajo la sigla del Frente de Todos, que habrá que ver si se mantiene. Está claro que la dirigencia del PJ es la que tiene la batuta en este caso, donde se toman definiciones en una “mesa chica” y luego se invita a otros partidos a sumarse al frente, que en años anteriores han integrado por ejemplo el Partido Socialista Auténtico, y el Partido de la Victoria.

En este caso, es lógico preguntarse qué ocurrirá con otros partidos con figuras cercanas al peronismo, como es el caso de la fuerza de Camioneros (Cultura, Educación y Trabajo), cuyo líder Jorge Taboada ha tenido varias idas y vueltas con la dirigencia justicialista; o el caso del flamante Primero Chubut, donde el sastrismo mantiene los pies en el plato dentro del PJ, pero deja una puerta abierta.

Por otro lado, es arriesgado a esta altura hacer futurismo respecto a qué camino tomará el arcionismo respecto a lo que termine definiendo el PJ de Chubut. Como ya hemos explicado, hoy por hoy, está más afuera que adentro, y todo indica que habría un armado local que incluiría al Frente Renovador de Sergio Massa asociado al Chusoto que integra Arcioni y comanda Pérez Catán, con candidatos propios en municipios, más una lista de diputados nacionales y otra de provinciales.

El acercamiento de dirigentes como Miguel Castro al gobierno hicieron pensar en la integración del Provech a esta alianza oficialista, pero al parecer, las autoridades de ese partido no están de acuerdo, por lo que el Ministro de Seguridad y otras ex figuras de aquella fuerza están ahora hablando de conformar una confederación de partidos municipales.

En el resto de los partidos, hay dos alianzas que se vieron en el pasado reciente y que no sería extraño que se repitan en 2023: una es la del Frente de izquierda, integrado por el Partido Obrero y el MST; y la otra, es la sociedad entre el Pich y el flamante partido Ciudadanos por Chubut, de César Treffinger.

Hay otros cuatro partidos en el radar que nunca presentaron listas hasta ahora, por lo que son una incógnita absoluta. Se trata del partido Nuevo Horizonte, el Partido Acción e Integración Social, el Partido Renovación y Desarrollo, y el Partido Activo.

Como se ve, el escenario es amplio y da lugar a todo tipo de conjeturas. Hay charlas cruzadas entre dirigentes de varios partidos, y si bien en política todo es posible, reflejamos los escenarios más lógicos. Lo que está claro es que se va a acentuar la política de alianzas, porque ya no existen sellos ganadores por sí solos. Con 19 partidos habilitados, es probable que estemos ante las puertas de una elección provincial con una oferta electoral inédita.