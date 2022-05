Legislatura: Antonena y Arnaudo informaron a diputados sobre la inminente contratación de una empresa para optimizar la recaudación

Este martes volvió a sesionar después de 45 días la Legislatura del Chubut, y los diputados decidieron suspender la sesión convocada para este jueves 19, dado que todos debían regresar a sus domicilios a causa del censo nacional que se hará este miércoles. En el Orden del Día se trataron seis temas, con reformas a varias leyes y declaraciones de interés. El día anterior, además de la reunión sobre la emergencia hídrica, concurrieron a la comisión de Hacienda funcionarios de economía y del Banco del Chubut, para dar detalles a los legisladores sobre la pronta contratación de una empresa para incorporar tecnología y aumentar la recaudación provincial.

Concretamente, asistieron el ministro de Economia, Oscar Antonena, el Director General de Rentas, Gerardo Minnaard, el presidente del Banco del Chubut, Miguel Arnaudo, y el gerente general de la entidad crediticia, Gustavo González.

Luego del encuentro, el presidente del bloque de diputados provinciales de ‘Chubut al Frente’, Juan Horacio Pais –quien además preside la comisión de Hacienda- dijo que se dejó en claro que “la cuestión sería la parte técnica porque no se delega ningún tipo de facultad. En caso de avanzar con la situación, sería una licitación a través del Banco del Chubut”.

Por ello, remarcó que “es una política que no necesita aprobación legislativa. Los legisladores aprobamos los incrementos de impuestos, cuestiones tarifarias pero no el mecanismo por el que cada poder o entidad ejerce su función”.

Destacó que “en las provincias donde funciona un sistema semejante, tienen una recaudación más eficiente que Chubut como Corrientes, Mendoza, Salta, Córdoba y Formosa. Todas esas provincias tienen una recaudación más eficiente y una tecnología más aplicada que Chubut”, señaló.

Y puso de relieve que “los datos están protegidos a través del secreto fiscal. Ningún dato de un contribuyente se podría filtrar a través de Rentas porque no delegaría ningún tipo de facultad. Esas explicaciones nos dieron el ministro de Economía, el Director de Rentas y el presidente del Banco del Chubut”, repasó.

“Los intereses de los chubutenses están resguardados porque no habría ninguna utilidad o margen teniendo en cuenta el incremento de producción de los hidrocarburos ola inflación. La protección siempre va a estar dada por la ley”, aseguró.

SISTEMA NO ES ÓPTIMO

Opinó Pais, que actualmente “el sistema público de recaudación no es óptimo. Si no pudimos en 3 años, aún cambiando la ley, cobrar el impuesto inmobiliario rural porque las bases de datos son obsoletas o hay productores que ya no viven en el padrón porque se transfirieron campos, es porque evidentemente, la base de datos no funciona. Suspendemos este impuesto porque no se puede implementar debido a que la base de datos es obsoleta y sería injusto con muchos contribuyentes”, explicó.

Sostuvo que “seguramente, hay que contratar tecnología, puede ser por una consultora o un contrato con alguien que provea pero tiene que ser alguien especializado. En algunos casos, se pueden tomar imágenes satelitales de los latifundios para ver si los campos son o no son productivos”, graficó.

“Ayer les preguntábamos a los funcionarios sobre si esto implicaría la posibilidad de aplicar tecnología a la hora de evaluar la cantidad de petróleo crudo que se declara y el tipo de calidad. Algo hay que hacer para mejorar la recaudación de la provincia. Además de tener responsabilidad fiscal, hay que incrementar los recursos a través de ser eficiente en la recaudación”, cerró el diputado provincial Juan Horacio Pais.

SESIÓN

En la sesión desarrollada este martes, los legisladores aprobaron seis temas, a saber: una declaración planteando que verían con agrado que el Superior Tribunal de Justicia, ante la nueva situación epidemiológica que vive la Provincia, elimine el sistema de turnos para la concurrencia a los diversos organismos judiciales en el territorio provincial.

Otra cuestión fue la modificación presentada por el Superior Tribunal de Justicia, que sustituye artículos de la Ley V N°174, Ley Orgánica de la Judicatura; también se aprobó la Consolidación Legislativa, consolidando las leyes y normas sancionadas, promulgadas y publicadas entre el día 1° de septiembre de 2021 y hasta el día 28 de febrero de 2022.

Otro punto fue la sanción de la propuesta del diputado Carlos Eliceche, del Bloque Visión Peronista, que sustituye artículos de la Ley IV N°71, (antes Ley N°4.139), Ley del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Y se sancionaron dos propuestas de los diputados de la UCR, Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni: en un caso, la Provincia adhiere a la Ley Nacional N°27.505, Ley que instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional, el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de cada año, en ocasión del Día de la Constitución Nacional.

La otra iniciativa aprobada, distinguió al Dr. Hipólito Solari Irigoyen, como personalidad destacada de la Provincia del Chubut.