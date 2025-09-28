Las obras que Nación dejó “tiradas” y que asumen como propias el gobierno de Chubut y Comodoro
Tanto Ignacio Torres como Othar Macharashvili hicieron apuestas fuertes para asumir proyectos que no tienen chance de ser retomados por el gobierno de Javier Milei. Los próximos 2 años medirán la eficacia de esos anuncios.
Resumen autogenerado por IA
El presupuesto nacional 2026 reduce fuertemente la obra pública; a Chubut se le asignan 37.800 millones de pesos (1,15% de las transferencias de capital) incluyendo la presa del Senguer, la planta de efluentes de Rada Tilly, mantenimiento de la ruta 3 y fondos para un “acueducto Comodoro” (posible repotenciación).
La baja vocación del gobierno de Javier Milei por obras públicas obliga a que la provincia y el municipio asuman proyectos que Nación no retomará.
El gobernador Ignacio Torres y el intendente Othar Macharashvili anunciaron que afrontarán con fondos propios o crédito varias obras claves para la región.
La provincia anunció la reparación de la ruta 40 (tramo Facundo Tamarisco) por 17.353 millones de pesos y trabajos para estabilizar el talud de la ruta 3 frente al cerro Chenque por 8.800 millones de pesos.
Proyecto de reconstrucción parcial y repotenciación del acueducto de Comodoro Rivadavia (recambio de cañería, bombas y obras complementarias) con salida a un crédito de ~150 millones de dólares.
Obra de descarga al mar (vinculación del canal de avenida Roca con el pluvial de avenida Chile) con presupuesto de 11.000 millones de pesos; ya tuvo licitación y pagos anticipados por 200 millones en 2023 pero nunca se inició; será financiada en forma conjunta Provincia-Municipio.
El municipio pretende iniciar la pavimentación del camino petrolero (vincula ruta 26 con camino Roque González), estimada en 12.000 millones de pesos, a ejecutar en ~3 años.
Obras mayores no incluidas en el presupuesto nacional: la autovía Comodoro–Caleta y la circunvalación de la ruta 3; la provincia anunció además la pavimentación de la ruta provincial 37 como alternativa parcial.
Estos compromisos locales funcionan como un 'pagaré' de corto plazo cuyo cumplimiento se evaluará antes de las elecciones de 2027: pueden mejorar la provisión de agua, el estado de la ruta 40, la estabilidad del cerro Chenque y el drenaje pluvial, o convertirse en promesas incumplidas.
La financiación prevista incluye compensaciones de deuda entre Provincia y Nación (más de 200.000 millones de pesos) y mecanismos municipales (plazos fijos con intereses), pero persiste la incertidumbre sobre la ejecución efectiva de las obras.
Históricamente el presupuesto nacional incluyó partidas para la región que no se ejecutaron; no hay garantías de que las partidas 2026 se concreten, por lo que la asunción local de obras es tanto una solución como un riesgo político y financiero.
Desde la reparación de la ruta 40 a la construcción del pluvial de ‘descarga al mar’ para evitar inundaciones en barrio Pueyrredón de Comodoro, el grupo de proyectos a asumir, en distintas escalas de inversión, por ambos gobiernos locales tiene un denominador común: se trata de un ‘pagaré’ con vencimiento próximo, no más allá de las elecciones de 2027.
Cada elaboración de un proyecto de presupuesto nacional para el año siguiente abre tres lecturas posibles. La primera se vincula a verificar las obras que se incluyen y que son requeridas en la provincia de Chubut. La segunda lectura posible se vincula a reclamar las obras que no están incluidas. Y la tercera, a lamentar las que se incluyen pero que, pese al correr de los años (y décadas, en algunos casos) no llegaron a concretarse.
El proyecto de presupuesto 2026 no será la excepción en ese sentido, aunque la dinámica del gobierno de Javier Milei ofrece algunos puntos innovadores. Su casi nula vocación por la obra pública, salvo algunos proyectos puntuales incluidos para Chubut el año próximo, lleva a que los compromisos deban asumirse desde el gobierno provincial, como también el de Comodoro Rivadavia.
No hay garantías para las obras del presupuesto 2026, pero tampoco las hubo antes
Si se toma el proyecto nacional elaborado para 2026, Chubut recibiría algunas obras de importancia. Tal como reflejó ADNSUR días atrás, aun cuando el monto asignado por 37.800 millones de pesos significa sólo el 1,15% de las transferencias de capital en todo el país, contiene proyectos de no poca importancia. Los más destacados son la presa del Senguer y la planta de efluentes de Rada Tilly, junto al mantenimiento de la ruta 3 y algunos fondos para lo que se menicona como “acueducto Comodoro Rivadavia”; que podría estar referido a la obra de repotenciación.
No es mucho, pero al menos es un avance, ya que el año pasado ni siquiera hubo presupuesto, ni tampoco fondos para ningún tipo de obras en el interior del país.
El capítulo de los “faltantes” se abre con la inexistente mención a la autovía Comodoro-Caleta, o el camino de circunvalación para esta ciudad. Igual suerte corren las obras hídricas, proyectadas tras la catástrofe climática de 2017.
No hay garantías de que los proyectos que sí se incluyeron vayan a ejecutarse. Ya pasó en años anteriores en los que las planillas de presupuesto detallaban partidas para esta región (como el camino de circunvalación, o el recambio de la cañería del acueducto, o el canal pluvial de la avenida Chile), pero que tampoco llegaron a ejecutarse. Ni siquiera, en la mayoría, alcanzaron a iniciarse.
Hay, desde el cruce de acusaciones políticas según el sector desde el que se mire, un juego de suma cero: ni las obras se hicieron cuando Nación, Provincia y Municipio estaban alineados políticamente, como ocurrió en la secuencia de gobiernos peronistas; ni tampoco durante el período en que gobernó el macrismo.
La innovación de Milei, en todo caso, fue sincerar la discusión y directamente quitar cualquier vestigio de obras viales de importancia, u otros proyectos de infraestructura más que necesarios en la región. Decisión absolutamente reprochable y cuestionable, con un remedio peor que la enfermedad.
Si la debilidad puede convertirse en fortalezca, aquella negación obligó a tomar decisiones en el plano regional, para evitar que la mirada negada desde el centro del país termine por cerrar cualquier posibilidad de solución a las múltiples falencias de infraestructura en el sur de Chubut.
Las obras que asumen Torres y Macharashvili
Hecha la salvedad de que el incumplimiento de años anteriores no es fundamento para que el Estado nacional abandone sus obligaciones en materia de infraestructura, tanto el gobierno provincial como el municipal tienen un punto en intentar afrontar, con fondos propios, aquellos proyectos que no concretará Nación.
El gobernador Ignacio Torres ya anunció el compromiso de la reparación de la ruta 40 (con 17.353 millones de pesos asignados al tramo Facundo Tamarisco) y parte de los trabajos que se requieren para estabilizar la zona del talud de la ruta 3 frente al cerro Chenque (con 8.800 millones previstos), en el marco de los convenios por compensación de deuda, en el que ya había asumido también la finalización de la autovía Trelew-Puerto Madryn.
Otro de los grandes desafíos, que por ahora han sido anuncio a la espera de mejores condiciones para la toma de crédito internacional, es el de la reconstrucción parcial del acueducto de Comodoro Rivadavia, con el recambio de cañería en el tramo crítico, además de sistemas de bombas y otras obras complementarias. Para esto, la provincia saldrá a colocar un crédito del orden de los 150 millones de dólares.
Al mismo tiempo, hay un proyecto conjunto con el municipio, para financiar entre ambos Estados la obra de descarga al mar, que vincula al canal de avenida Roca con el pluvial de avenida Chile. Esa obra, con un presupuesto de 11.000 millones de pesos, es especialmente sintomática de lo anterior: formó parte de uno de los proyectos licitados y adjudicados en el año 2023 (con partidas prsupuestarias asignadas por Nación en el presupuesto 2023), se pagaron anticipos financieros por 200 millones de pesos, pero nunca llegó a iniciarse.
A su vez, también el intendente Othar Macharashvili buscará dejar marcada su gestión por al menos alguna de las obras de importancia que forman parte del rosario de proyectos inconclusos, o nunca empezados.
Entre los fondos de la reciente ampliación presupuestaria, destinará parte a la financiación conjunta de la obra descarga al mar, pero también aspira al menos a dar inicio a la pavimentación del camino petrolero, que vincula a la ruta 26 con el camino Roque González.
Se trata de otro de los proyectos que también llegó a ser licitado con la supuesta asignación de fondos nacionales, pero que no llegó a iniciarse. A valores de hoy, se estima en el orden de los 12.000 millones de pesos, pero el municipio apunta a afrontarlo a lo largo de los próximos 3 años.
Un pagaré con corto plazo de vencimiento
En esta rápida reseña, queda todavía por definir cuál será la suerte de la autovía Comodoro-Caleta, o la circunvalación de la ruta 3, que el gobierno nacional no prevé retomar. Son obras de una magnitud mucho mayor que las mencionadas hasta aquí, sólo comparable con la del acueducto . No obstante, también desde el gobierno provincial hubo un anuncio, al inicio de la gestión, de avanzar en la pavimentación de la ruta provincial 37, que rodea a la ciudad y evitaría el paso del tránsito pesado por el ejido urbano, como una solución posible a aquella histórica deuda.
Los compromisos formulados pueden ser tanto un diferencial histórico en materia de gestión pública, como un búmeran en contra. Es que a diferencia de lo que pasa con los anuncios de Nación, que en las últimas décadas se diluyeron bajo el argumento de las crisis inflacionarias o las denuncias por corrupción, además de los procesos electorales y recambios de gobierno que suelen postergar decisiones, aquí el resultado podrá evaluarse en el corto plazo.
Ya sea por una cuestión de cercanía o inmediatez del ‘pago chico’, las obras comprometidas y su concreción podrán ser evaluadas en el corto plazo, no más allá del año 2027, cuando los gobernantes locales definan su próxima suerte electoral. Se verá entonces si la compensación de deuda de Provincia con Nación, por más de 200.000 millones de pesos, o los plazos fijos que generen intereses importantes para el municipio de Comodoro, sirvieron en algo para mejorar mínimamente la calidad de vida de la región.
En ese período, podrá verificarse si el histórico desabastecimiento de agua, el calamitoso estado de la ruta 40, la inestabilidad del cerro Chenque o la descarga pluvial al mar para evitar inundaciones se transformaron en una realidad, o en un simple cúmulo de papeles que se lleva el viento.
