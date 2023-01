Después de las elecciones de 2021, nuestro análisis destacaba que habían pasado 20 años para que volviera a triunfar en Chubut una lista que no fuera del peronismo o el dasnevismo. Llegado 2023, el contexto político marca que es un turno ideal para que la sociedad conformada por el PRO y la UCR consolide su propuesta hacia el electorado.

La alianza de Juntos por el Cambio tiene todo servido, con un contexto económico nacional con un 100 % de inflación anual, para acaparar el voto de quienes buscan una renovación alejada de todo aquello que huela a oficialismo o justicialismo. Pero una vez más, el diablo parece querer meter la cola.

La foto del momento muestra a los principales referentes de ambos partidos -PRO y UCR- con reuniones y armados de listas por separado, en una escalada de posturas ultra competitivas. Si bien la competencia no trajo malos resultados en el pasado reciente, ocurre que este año será el primero sin las internas abiertas y obligatorias, por lo que la áspera previa para dirimir al candidato del espacio da la sensación de poner en serio peligro la alianza.

Si los dirigentes y candidatos de ambas fuerzas no se ponen de acuerdo en la manera para resolver las listas, el riesgo es que cada partido vaya con su propuesta individual: un divorcio que desinflaría las chances del espacio en la elección general y entusiasma a sus rivales del Frente de Todos, que ven con mayor optimismo su futuro.

La cosa parece planteada de esta manera: en el PRO, Ignacio Torres se muestra muy confiado, a tal punto que su exceso de optimismo lo mostró casi llevándose por delante a sus oponentes del espacio, que se asustaron al ver una especie de pulpo que se iba fagocitando todo a su paso, y que aplicaba el “ninguneo” a sus rivales de la UCR oficial.

Torres viene de ganarle dos internas abiertas a los radicales en 2019 y 2021, y basado en esa experiencia, si bien ahora ya no hay PASO, confía en el apoyo del votante independiente. Por eso, pone como condición las internas abiertas, y afirma que la dirigencia radical “tiene miedo” y que ponen excusas para que las candidaturas se definan sólo por el padrón de afiliados, algo que de ninguna manera está dispuesto a aceptar a nivel provincial.

Del lado del radicalismo, avanzan en el armado de una lista que busca mostrar fortaleza, en la que ya anunciaron como candidato a gobernador al presidente del partido, Damián Biss, y -en un procedimiento extraño que aún sigue generando dudas y sorpresa- acompañado como vicegobernador por el ex diputado Gustavo Menna.

En la UCR, vienen postergando una reunión de la mesa provincial que defina el método de internas en Trelew, ciudad que abre el calendario electoral. Allí, los radicales quieren interna cerrada, y no parece molestarles que se rompa la alianza y que haya dos listas separadas en la general, una lista del PRO con Gerardo Merino y otra del radicalismo con Federico Massoni.

Esta semana se anunció que este demorado encuentro entre los dirigentes provinciales se daría el próximo miércoles, precedido por un documento previo de la Mesa Nacional, y con cruces intensos: desde el PRO acusan a Biss de apostar a la ruptura y le reprochan un supuesto doble discurso. Están convencidos de que el presidente de la UCR habla de internas abiertas a micrófono prendido, pero en realidad hace todo para que no ocurran y para que se rompa el frente en Chubut.

Ocurre que la elección de Trelew podría marcar la cancha. En el radicalismo cree tener datos concretos de que su candidato, Federico Massoni, tiene altas chances de ganar la intendencia en esa ciudad, y si esto llegara a ocurrir, sería el impulso que necesita la UCR para envalentonarse y largarse de lleno a la interna provincial.

Es una estrategia que está dando vueltas, y que además de contar con la simpatía de los propios, tiene apoyo externo de otras figuras. La relación de Biss es muy buena tanto con el gobernador Mariano Arcioni como con el intendente comodorense y precandidato del Frente de Todos, Juan Pablo Luque, e incluso con ambos su nombre llegó a sonar como una posibilidad para integrar una fórmula, algo imposible de poner en práctica desde el punto de vista orgánico partidario.

Biss no sólo se entienden hablando de política con los principales referentes del Frente de Todos, sino que -parafraseando a Borges- “los une el espanto” ante la posibilidad de que Ignacio Torres sea electo gobernador. No está escrito en ningún lado, no hay un contrato ni pacto secreto ni nada por el estilo, sino solamente se trata de una confluencia de intereses de supervivencia, que tiene una explicación.

LO QUE GENERA NACHO ENTRE SUS PARES

Quizás se pueda explicar la división de aguas en esta explicación: Torres encarna un modo de hacer política diferente, que es definido como “canchero”, desfachatado, osado. Se podría decir que es irreverente con todo lo que está instalado y que amenaza con patear el tablero. En la conducción oficial del radicalismo y del peronismo, lo ven parecido a Mario Das Neves en su voracidad y capacidad de hacer daño.

La comparación con el tres veces gobernador, puede ser tomada como algo bueno o malo, según la opinión que se tenga de quien sin dudas, fue la principal figura política de Chubut durante 15 años. “Nacho es lo más parecido que hay a Mario” es una frase que apunta a una clase de animal político que no se detiene ante nada y que es una especie de pac man que no para de comer potenciales rivales.

La voracidad que tenía Das Neves y que muchos ven en Torres, es la de acumular poder: la manera en que el joven senador comenzó a armar un espacio propio dentro del radicalismo chubutense, hace acordar a las épocas en que el dasnevismo creó el Provech robándole dirigentes a la UCR.

Esa “falta de respeto” de pisar el terreno de los socios de la alianza mostrada incluso en una etapa previa a la campaña, es la que hace creer a muchos en el radicalismo de Chubut que si Torres llega a sentarse en el sillón de Fontana 50, con todo el poder en un puño, va a buscar absorber al centenario partido y subsumirlo bajo su órbita, o al menos, en convertirlo en un mero apéndice como “aliado menor”.

Ese rechazo que tienen Biss y compañía, dentro una dirigencia radical que asegura estar “espantada” ante una manera de hacer política por parte de Torres que califican como “irrespetuosa”, es compartido por figuras como Mariano Arcioni y Juan Pablo Luque. En el Frente de Todos, ven imposible la relación entre gobierno y oposición si la figura que tienen en frente es Torres.

Sin embargo, el joven senador de Juntos por el Cambio afirma que esta “demonización” es algo que se quiere instalar para perjudicarlo, y que no es su espíritu, sino que Chubut en vez de un “caudillo con mano de hierro” necesita de los consensos.

“Más que miedo de que desaparezca el radicalismo, tienen miedo de que desaparezca su sector” afirma Torres, quien esta semana se mostró junto a Jacqueline Caminoa en la cordillera, y provocó que se comience a hablar de una posible fórmula, que desmiente en privado.

REUNIONES CLAVE

Lo que acelera todo es que el cronograma electoral de la ciudad de Trelew abre el calendario 2023 a nivel nacional, y la elección municipal es mirada muy atentamente no sólo en Chubut, sino en todo el país. La fecha para presentar alianzas vence el 15 de febrero y las candidaturas deben estar antes del 15 de marzo.

El tema fue abordado esta semana en un encuentro mano a mano entre Damián Biss y el presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales; luego por la mesa nacional con el mismo Morales, Patricia Bullrich, Miguel Pichetto y Maximiliano Ferraro, y ahora deberá buscarse un acuerdo local en la reunión entre autoridades chubutenses el próximo miércoles.

Básicamente, la discusión pasa por el método de la selección de candidatos en Trelew, si es a través de internas cerradas o abiertas. Aquí se difundieron dos versiones sobre la postura de Gerardo Morales, que es clave en la cuestión. Luego de verse con él, Biss dijo que Morales coincide con su mirada de que las internas abiertas, si bien deben mantenerse a nivel provincial porque hay más tiempo por delante, son impracticables en Trelew por una cuestión de falta de tiempo.

“Es imposible organizar este acto comicial para 70.000 potenciales trelewenses en 20 días”, afirman en el radicalismo. Insisten en que no sólo es cuestión de plata, sino del recuento de votos y advierten del enorme riesgo de que el resultado del comicio podría terminar en la justicia por deprolijidades, lo que terminaría perjudicando a todos.

Los radicales aseguran que en el PRO creen que es sencillo porque nunca tuvieron internas en su historia -es cierto que el partido de Macri siempre dirimió a través de las PASO- y piensan que es un mero trámite.

“Son todas excusas, sólo buscan ganar tiempo y quieren romper” responden desde el PRO, en donde proponen que se conforme una junta electoral con un representante por cada lista (por ejemplo uno de Massoni y otro de Gerardo Merino) y un presidente que sea de la mesa nacional, como por ejemplo el presidente de la Coalición Civica Maximiliano Ferraro.

Desde el PRO acercaron a las UCR una propuesta tentativa para orgaizar las internas abiertas en Trelew, disponiendo que se vote en cinco escuelas, donde habría de 7 a 9 mesas, con un número de 1.500 a 2.000 votantes por mesa. Para los radicales esto es engorroso e impracticable, y será un foco seguro de demoras y problemas.

Se trata de un cúmulo de alternativas que se van a barajar en la reunión convocada para el próximo miércoles, con la presencia en principio de Biss por la UCR y Daniel Hollman del PRO Chubut. Se espera que allí se resuelva la metodología de Trelew, y si el radicalismo se mantiene firme en la interna cerrada, Torres aseguró que “la última palabra” la tendrá Gerardo Merino: el veterinario y precandidato a intendente será quien resuelva si se presenta igual en un mano a mano contra Federico Massoni sólo con los padrones de afiliados y sin los independientes.

UN PRECEDENTE PELIGROSO

La decisión es clave, y puede marcar un precedente provincial y nacional, por lo que tiene en vilo a todo Juntos por el Cambio en el país. La explicación es la siguiente: si Merino junto a Torres argumentan que una interna cerrada contraviene los principios de la Mesa Nacional, y se niegan a una contienda cerrada, la consecuencia será la ruptura del frente electoral en Trelew.

Esto significaría que, en vez de una lista de Juntos por el Cambio, habría dos listas separadas en la general: una de la UCR encabezada por Massoni y otra del PRO (o el nombre que se le ponga) encabezada por Merino.

Este precedente es peligroso, porque podría ser replicado en el resto de los municipios y provincias de todo el país. En el caso de Chubut, por ejemplo en Esquel una ruptura de la alianza significaría que en la general se enfrenten Matías Taccetta en una lista del PRO contra el actual intendente, Sergio Ongarato, quien está evaluando los pasos a seguir.

En el caso de Comodoro Rivadavia, Ana Clara Romero tiene avanzados cierres con el sector de los republicanos y con cierta dirigencia del radicalismo, pero en frente tiene como precandidato nada menos que al presidente de la Convención Provincial de la UCR, el concejal Tomás Buffa.

Si bien los sondeos previos marcan que la diputada nacional del PRO no tiene rivales que le hagan sombra dentro del espacio, una escalda de esta interna y la ruptura de la alianza local no es justamente lo que necesita en la previa de una elección donde tendrá enfrente al oficialismo con un candidato a gobernador como Juan Pablo Luque.

Esta ruptura definitiva es lo que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio quiere evitar. Aquí llegamos a la otra versión de la postura de Morales, que viene de sus socios del PRO: sostiene que, a diferencia de lo expresado por Biss, Morales también habría abogado por internas abiertas en Trelew.

Este tema fue abordado en el encuentro desarrollado esta semana, donde se emitió un documento en el que se expresó una advertencia de sanciones a quienes no acaten los principios acordados, respecto a que no podrían a posteriori utilizar la sigla y los sellos partidarios.

El mensaje estaría dirigido al radicalismo de Chubut, a quien -si insiste en internas cerradas a costa de romper el frente-. dejarían afuera de todo el armado de Juntos por el Cambio en Chubut y a nivel nacional en las futuras elecciones.

Una amenaza que según expresó a través de un tweet el diputado Manuel Pagliaroni, fue porque dirigentes del PRO de Chubut fueron a “hacer pucherito” y que calificó como “intrascendente e inaplicable”.

Como se ve, la previa del encuentro del miércoles viene con toda la pimienta y el chimichurri típico de una interna al rojo vivo. ¿Seguirán todos tirando de la cuerda hasta el extremo de poner en riesgo la continuidad de la alianza en Chubut? Juntos por el Cambio camina al borde de la cornisa y en la vereda de enfrente, el justicialismo se frota las manos a la espera de una división de aguas que reparta votos entre sus rivales, y que agrande las chances de los candidatos del Frente de Todos.