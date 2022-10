La ruta 40 y el doble grave riesgo de transitar desde Comodoro hacia la cordillera: una estructura vial deplorable y con alta peligrosidad

Transitar la ruta 40, desde Comodoro hacia la zona cordillerana o viceversa, implica un grave riesgo no sólo de roturas de vehículos, sino también para la integridad de las personas. El pésimo estado de la “carpeta asfáltica” entre Facundo y paraje Los Tamariscos, de unos 40 kilómetros, además de otro sector previo a llegar a la zona de Tecka, se transforma en una excesiva ventaja a la fatalidad.

Según un informe divulgado a mediados de este año, el sistema vial de Argentina está estructurado por 640.000 km de rutas y caminos, de los cuales casi un 41 por ciento está en mal estado.

Y si bien en el 90 por ciento de los siniestros viales se produce como consecuencia de un error humano, es claro también que el mal estado de las rutas puede forzar errores, o contribuir a potenciar las condiciones de riesgo de accidentes.

A un remís le explotaron los neumáticos y volcó entre Comodoro y Caleta Olivia

No está demás recordar la estadística de accidentes fatales en el país: en 2021 hubo más de 1.700 siniestros, que dejaron como saldo 3.850 personas fallecidas, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

De ese total, en Chubut hubo 35 víctimas fatales, lo que si bien significó una reducción importante en relación al año 2019, con 52 personas fallecidas. Al observar el estado de algunos sectores de la trama vial de la provincia es inevitable pensar que el resultado podría ser mucho peor.

Durante el fin de semana largo se registraron 31 conductores alcoholizados en Chubut

La ruta 40 y una historia de nunca acabar

La situación de la ruta 40 en su paso por Chubut no es nueva, ya que quienes transitan con periodicidad entre la zona costera y cordillerana de la provincia conocen que desde hace 30 años, cuando no hay un tramo roto es otro, aún cuando muchas veces en esos recorridos se observan sectores en obras, que al parecer no son duraderas.

“La ruta está para matarse”, contaron lectores de ADNSUR tras el regreso del último fin de semana. “Es imposible transitar entre Facundo y Los Tamariscos”, relató uno de ellos, al describir la gran cantidad de roturas de la cinta asfáltica, mientras en algunos sectores ni siquiera se puede optar por circular por la banquina.

Quienes hicieron el recorrido, observaron un cartel de advertencia sobre “próximos 50 kilómetros en mal estado”, mientras que al regreso no pasa inadvertido tampoco el cartel de “Plan Mejorativo”, que podría confundirse con una simple expresión de deseos, ya que no se observaron máquinas viales ni obradores que indicaran al menos que los trabajos estuvieran en marcha. Hay una explicación para esto, si se avanza en este informe. Por ahora, sigamos esquivando baches.

Está grave el esposo de la mujer que murió en un choque frontal en la ruta 3

“El tamaño de los pozos es impresionante, pero además no hay forma de esquivarlos, porque son cientos de metros de pozos con pedazos de asfalto, donde incluso circulando a baja velocidad es imposible esquivarlos. Estás todo el tiempo al borde de romper una cubierta, con las consecuencias que esto puede traer –relató otro viajero-. Adelante mío iba un vehículo que por volantear para evitar un bache casi se da de frente contra un camión. A otro lo vi morder la banquina con una goma trasera y comenzó a derrapar, hasta que pudo controlarlo. ¿Qué pasaba si esa familia volcaba?”.

Estado de las rutas de Chubut del viernes 14 de octubre

Otro usuario de la ruta, que aportó su comentario a esta agencia, apeló al humor para disimular el mal trago que le tocó atravesar: “Un matambre a la pizza era más grueso que la capa asfáltica”.

Los testimonios son coincidentes: aun circulando a 40 kilómetros por hora, o en algunos tramos inclusive debiendo atravesar a paso de hombre, volviendo a primera marcha, circular en ese tramo entraña serios riesgos, pasibles de ser atribuibles más a negligencias por falta de prevención del Estado que por errores en la conducción.

El riesgo ya se advertía en el año 2019

En marzo de 2019, ADNSUR reflejó las imágenes publicadas por Nicolás Ayling sobre el mal estado de la cinta asfáltica en el tramo de referencia.

“Ruta 40 entre Tamariscos y Facundo, Provincia del Chubut! Esperando otra rotura de cubiertas, accidente y/o muerte”, posteaba en su cuenta de Facebook el usuario de la ruta, al tiempo que preguntaba si Vialidad Nacional inspeccionaba el estado de la trama vial.

Iba de Sarmiento a Comodoro y volcó en la ruta 26

Pocos días después, desde el organismos se informó que enviaron una cuadrilla para realizar trabajos de bacheo en ese sector crítico, pero evidentemente, por la alta transitabilidad y en particular por el flujo de vehículos pesados, esas refacciones no estaban destinadas a durar demasiado tiempo.

Así se reflejaría apenas un año después, cuando Vialidad Nacional volvió a realizar un nuevo anuncio, esta vez, supuestamente, para una reparación de fondo.

Una obra que se anunció y ya se hizo, pero que incluyó sólo 7 kilómetros

Bloquean el acceso al cargadero de agua en Comodoro para pedir que mejoren las calles

Los archivos periodísticos reflejan con claridad lo afirmado hasta aquí, ya según se informó oficialmente desde Vialidad Nacional el año pasado, a fines de abril de 2021 se adjudicó la obra de refacción de la ruta 40 entre Facundo y Los Tamariscos.

El organismo vial informó en ese momento que se había adjudicado la Licitación Pública Nº 13/2020 a la empresa Serving SRL, para realizar los trabajos de “conservación mejorativa de la Ruta 40 entre el acceso a la localidad de Facundo y el paraje Los Tamariscos en Chubut”.

Según se divulgó por entonces, el trayecto total sería de 36 kilómetros, con un plazo de obra de 3 meses y un presupuesto del orden de los 53 millones de pesos. Los trabajos a realizar consistían en restablecer la capa de rodamiento y estructura granular existente en un ancho de 7,10 metros y 20 centímetros de espesor; además se proyectaba la aplicación de un riego de imprimación; y la ejecución de una carpeta con material bituminoso en caliente tipo concreto asfáltico en 6,70 m de ancho y 4 centímetros de espesor previa aplicación de un riego de liga.

Comodoro: Vialidad Nacional declaró la emergencia de 180 días por el estado del Cerro Chenque

“Ya estamos en línea de largada. La empresa está anoticiada que va a hacer la obra, así que empezaremos lo antes posible porque son una serie de trabajos que se tienen que ejecutar antes del invierno, o trabajaremos hasta que la condición invernal lo permita, y es un tramo imprescindible que estemos haciendo obra en ese lugar”, dijo por entonces Julio Otero, administrador de Vialidad Nacional en la provincia, en declaraciones reflejadas por diario El Chubut el 29 de abril del año pasado.

Por la magnitud del anuncio, parecía que la reparación sería integral a lo largo de todo el trayecto crítico. Sin embargo, ante la consulta para este informe de ADNSUR, desde el organismo nacional se indicó que la obra incluyó sólo 7 kilómetros y ya está terminada. Esto explica por qué quienes circularon el último fin de semana, notaban tramos de 300 ó 500 metros como nuevos, incluidos en ese trayecto tan crítico, para volver a caer los extensos sectores de ruta rota. La suma de los pedazos reparados, totaliza los mencionados 7 kilómetros, pero quedaron al menos otros 35 sin arreglar.

Una nueva ilusión: La Selección de Futsal C17 de Comodoro disputa el Torneo Argentino en Rosario

Un problema estructural de fondo

Ante la consulta para este informe, desde Vialidad Nacional se indicó que se realizarán trabajos de bacheo, mientras se intenta convocar a una licitación para que realice la reparación completa.

“No es fácil que una empresa instale el obrador por un tramo tan corto”, se explicó. ¿Y entonces por qué no se aprovechó a realizar la obra completa, cuando había una empresa instalada para hacer la obra de sólo 7 kilómetros?, consultó esta agencia. “Porque esa era una obra de emergencia. Los fondos para el tramo completo estaban incluidos en el presupuesto 2022, pero no se aprobó. Ahora están incluidos en el presupuesto 2023, pero hay que esperar a que ese proyecto lo apruebe el Congreso” ,fue la respuesta desde el organismo.

Ocho clubes y familias de Comodoro fueron los beneficiarios de las tierras transferidas por YPF

También se indicó que el organismo contará en breve con una planta asfáltica móvil, que operará desde Tecka, para llegar con reparaciones más rápidas.

Hay también un componente estructural que explica los problemas de base: la ruta 40, hasta hace pocos años, era en realidad la ruta provincial número 20, con menor estructura que una trama vial nacional. Cuando en 2004 el mítico camino cambió su recorrido, para incluir el tramo que viene desde la cordillera hacia Río Mayo, pasó a manos de Vialidad Nacional, desde donde deberían tomarse los recaudos para dar mayores estándares de seguridad y acorde con una ruta de carácter nacional, de amplio usufructo turístico.

Iba borracho en el auto y despistó sobre la ruta 3 en Comodoro

De cara a la próxima temporada de verano, es de esperar que haya algún tipo de paliativo, ya que por lo visto la solución de fondo tardará en llegar. Urge garantizar la seguridad vial a las personas, a quienes para circular se les exige, con razón y en el marco de la ley, tener la verificación técnica vehicular al día. Aunque se trate de una ruta nacional, si desde el gobierno provincial no se impulsan gestiones a nivel político nacional para priorizar una solución integral, los parches seguirán como única respuesta.

En una ruta en cuyo nombre suele ponderarse el turismo, pero que también es fundamental para integrar distintas regiones de la provincia, confiar en el azar no parece la mejor respuesta. Es demasiada ventaja en favor de la fatalidad.