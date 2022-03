“Estamos tratando de restablecer el protagonismo del Provech y pensar en alguna alianza en 2023”, dijo Héctor Miguel Castro a horas de asumir este martes como nuevo ministro de Seguridad de la provincia del Chubut en reemplazo de Leonardo Das Neves. De este modo, dio una punta que puede explicar su sorpresiva aparición luego de 7 años de ausencia de las primeras líneas de la arena política.

Luego de que el gobernador Mariano Arcioni aceptó este viernes la renuncia presentada por el ex ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, rápidamente se conoció el sábado su ofrecimiento e inmediata aceptación de ese cargo al ex intendente de Cholila, y ex ministro de las gestiones de Mario Das Neves y Martín Buzzi.

El anuncio sorprendió a más de un desprevenido que no tenía a Castro en carpeta, ya que se lo consideraba alejado de los lugares de protagonismo de la actividad política. Pero hay actores que nunca terminan de desaparecer del todo, y lo cierto es que Castro ya venía en contacto con Arcioni en los últimos tiempos, dialogando sobre la posibilidad de reflotar el Provech (Proyección Vecinal de Chubut).

En la cabeza de Arcioni, ese partido –creado en 2007 para apoyar la reelección de Mario Das Neves y que obtuvo un segundo lugar en toda la provincia- es uno de los que puede integrarse a un frente de carácter provincial que luego a su vez puede llegar a algún tipo de acuerdo con el justicialismo.

En esa alianza que diseña el gobernador, el Provech figura junto a otro partido chubutense, como es Chubut Somos Todos, y la idea es que se sume en breve cuando obtenga la personería de parte de la justicia electoral, el partido que conduce el diputado nacional Sergio Massa, que es el Frente Renovador.

De esta manera, si a los antecedentes de Castro en la policía y su experiencia en su desempeño como ministro, se le agrega este condimento político, entonces cierra mucho mejor la explicación de su sorpresiva convocatoria: desde este lugar de mucha mayor visibilidad, el experimentado dirigente no va a perder oportunidad de volver a poner al Provech en la agenda provincial, e incluso no habría que descartar que arme nuevamente un proyecto local en Cholila, donde el actual intendente Silvio Bourdarghan afronta un duro conflicto político con el Concejo Deliberante, que podrías derivar en un juicio político.

Así lo dejó entrever hoy en declaraciones a la emisora esquelense FM Del Lago; allí sostuvo que “hasta ayer era el encargado de la Delegación Forestal de Cholila, fui oficial de Policía durante 14 años, fui Jefe de Bosques, fui electo intendente en alianza con un partido vecinal que cree en el año 99, en el 2003 hicimos alianza con el radicalismo, por el Provech fui tres veces intendente, fui Ministro de Familia y de gobierno en la gestión de Das Neves, y después fui Ministro de Gobierno en la gestión de Buzzi” comentó.

Y consultado sobre la posibilidad de que el Provech conforme un frente electoral con miras al 2023, Castro refirió “no sé si en particular el Provech, porque la conducción no está muy activa, pero si los intendentes de Paso de Indios, Tecka y la comarca, estamos tratando de restablecer el protagonismo del Provech y pensar en alguna alianza en 2023 en algunos lugares”.

Indicó que “vamos a ver cómo terminamos en esta conformación y ver si podemos lograr lo que nos propusimos, si podemos tener representantes y una oferta electoral especialmente en la comarca donde hemos sido fuertes”.

Y reconoció que “veníamos trabajando con el gobernador en varios aspectos y con un perfil muy bajo, con la idea de contribuir a la gestión, el gobernador es una persona que escucha, en ese ámbito de relaciones personales ocurrió esta invitación a formar parte del gobierno”.