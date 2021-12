No es la primera vez en la historia reciente de nuestra provincia que una protesta social termina con la destrucción de los edificios oficiales. Pero lo que se vivió el jueves fue de una violencia nunca vista, con la consecuencia inmediata de un Estado que no podrá funcionar de manera normal por mucho tiempo, y una ciudad como Rawson, cuyo centro cívico quedó devastado.

Luego del asombro y el impacto que causó en todo el país ver a una capital provincial con un escenario similar al de una guerra, ahora queda determinar –más allá de la investigación sobre los responsables- el daño total a partir de los relevamientos de los peritos, y el diseño de un plan para retomar la normalidad, ya que los tres poderes del estado quedaron virtualmente paralizados y sin un panorama claro de cómo seguir.

La mayor preocupación pasa por la emblemática Casa de Gobierno de Fontana 50, un patrimonio histórico de todos los chubutenses que ya presenta un diagnóstico terrible: es inutilizable de aquí en adelante.

Los primeros peritajes de los bomberos y defensa civil, que serán complementados por especialistas del Instituto Provincial de la Vivienda, indican que la temperatura de las paredes alerta que hay un peligro de derrumbe inminente, por lo que se pidió a las autoridades que saquen de manera urgente todo lo que se pueda rescatar y aún tenga utilidad, porque nadie va a regresar a trabajar allí.

En todo caso la recomendación a futuro es derribar las paredes y volver a construirlas, teniendo en cuenta que además se cayó buena parte del techo. Hay quienes evalúan que quizás pueda quedar en pie -por el peso simbólico que tiene- el Histórico Salón de los Constituyentes de 1957, ubicado en el centro. Pero todas las oficinas y despachos que lo rodeaban, ya no volverán a albergar por mucho tiempo a los empleados administrativos del Poder Ejecutivo. Hay quienes creen que nunca más.

Así como tampoco va a recuperarse buena parte de la historia institucional de Chubut, ya que se destruyó de manera total el Archivo General de la provincia, con toda la documentación generada a lo largo de 64 años. El daño material es enorme, pero el patrimonial y cultural, lo es aún más, y es irreparable.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Este edificio de más de un siglo de vida, que había visto atravesar todas las etapas de la democracia y los golpes militares, incluso cuando Chubut era aún territorio nacional y no tenía estatus de provincia, ya había sufrido en tiempos recientes ataques similares, aunque nunca del nivel de lo que se vio la semana pasada.

En septiembre de 1990, en medio de un extenso conflicto con los trabajadores estatales, también hubo un gran incendio pero que en ese caso comenzó desde adentro mismo de la vieja Sala de Situación. Las sospechas recayeron en algunos dirigentes sindicales de la época y también en algunos funcionarios de entonces que vivían una fuerte interna política. Nunca hubo culpables.

Fue la previa de la renuncia del gobernador Néstor Perl en octubre de ese año. Y toda la sede del gobierno debió trasladarse a lo que era el edificio de Vialidad Provincial, donde hoy funciona el Ministerio de Economía, en la calle 25 de mayo. Allí, el Ejecutivo funcionó durante una década, hasta que la Casa de Gobierno pudo ser reconstruida y reinaugurada en 2001 por el gobernador José Luis Lizurume.

El otro hecho es más reciente, ocurrió en septiembre de 2019, en medio de un reclamo docente con acampe incluido frente a la Legislatura y el Ministerio de Educación. En aquella oportunidad, se incendió todo el acceso a la Legislatura –aún no terminó de refaccionarse después de dos años- y también se prendió fuego la puerta de ingreso de los empleados de Casa de Gobierno, en la esquina de Belgrano y Vacchina.

Aquel incendio –por el que está pendiente el desarrollo de un juicio oral a los cinco imputados por la justicia- destruyó todo el sector de acceso, con las oficinas aledañas, lo que llevó meses reconstruir. De hecho, en las últimas semanas previas a los sucesos del jueves, se había logrado rehabilitar el techo y se acababa de poner en condiciones la nueva puerta de madera, con más de un siglo de historia.

Incluso hubo otro ataque con principios de incendio en noviembre de 2020, donde tomaron fuego las cortinas de la subsecretaría de Gobierno y el área de Información Pública, pero pudo ser sofocado a tiempo.

Con esto queremos marcar que la sede de Fontana 50 ha sido blanco en otras ocasiones de la furia y el descontrol social y político. Pero siempre pudo volver a recuperarse porque los daños habían sido parciales. En esta oportunidad, el nivel de saña fue brutal, y la destrucción fue casi definitiva, de muerte.

Con el agregado de que jamás se habían visto al mismo tiempo atentados contra 16 edificios públicos a la vez, con destrozos en la plaza central, el Superior Tribunal, la Fiscalía, la sede del Banco del Chubut, el Juzgado Federal, la Legislatura, la Municipalidad, el Ministerio de Educación, la Dirección de Servicios Públicos, la Jefatura de Policía y la residencia oficial, entre otros sitios, sin mencionar los vehículos que fueron incinerados. Como nunca antes, el centro cívico de la capital de Chubut, quedó absolutamente devastado.

CÓMO SIGUE

La pregunta es cómo hacen ahora los tres poderes para seguir funcionando con relativa normalidad y evitar la parálisis total del Estado. En la Legislatura, ya hay diputados que hablan de volver a la virtualidad, debido a la nueva destrucción de varios sectores del edificio, con rotura de vidrios y oficinas destruidas, pero especialmente, por la falta de garantías sobre su seguridad.

En el Poder Judicial, los daños en algunos casos son totales, como en el Ministerio Público Fiscal, donde la sede de la fiscalía -que se trasladará a Trelew- despareció de manera íntegra por la acción del fuego, así como el despacho del Procurador General, que pasará a funcionar en la casa donde hoy se venía desempeñando el área de cyberdelito.

La sede del Superior Tribunal de Justicia, donde se acababan de comprar flamantes sillones para la sala de Acuerdos que iba a volver a estar integrada por 6 miembros, quedó momentáneamente inutilizable. Deberán buscar por unos meses un lugar alternativo, y ver cómo se retoma luego de la feria judicial, ya con el anticipo de la suspensión de los plazos legales.

Es decir que una de las consecuencias de los desmanes, las sufrirán los justiciables: hay gente que estaba aguardando una decisión, sea penal, laboral, económica, comercial, sucesoria, que deberá esperar ahora mucho más tiempo.

Respecto a la sede del Ejecutivo, ya comenzó un esquema de traslado de sus oficinas, que tendrán que reubicar a sus empleados. Por ejemplo, el área de la Subsecretaría de Información Pública y Modernización del Estado tienen pensado trasladarse esta semana a las oficinas de Canal 7, ubicadas a cuatro cuadras.

Respecto al resto de las áreas, dio la casualidad de que se había mudado la conducción del Ministerio de Seguridad al edificio de la Jefatura de Policía, dejando libres los despachos de la esquina ubicada frente a la plaza para el Ministerio de Familia, que aún no había comenzado la mudanza. Es decir que todo un sector estaba vacío, como se ve en una de las imágenes de ADNSUR, donde fue el comienzo del incendio.

Pero además del despacho del gobernador, las áreas de Información Pública, Modernización del Estado y Familia, en la Casa de Gobierno funcionaban las áreas del Ministerio de Gobierno, Secretaría General de Gobierno, Dirección de Ceremonial, Dirección de Administración de Personal, Sueldos, Archivos, Mesa de entradas, Registro, y Relaciones Institucionales.

Hay un dato fundamental: quedaron seriamente afectados todos los equipos informáticos y de conectividad del gobierno, por lo que está frenado todo el sistema de trámites y expedientes. No hay página web, no hay cruces de datos de manera digital, no hay circulación de información entre las áreas. Están todos los trámites parados, no se sabe hasta cuándo.

¿QUÉ HARA EL GOBERNADOR?

Una de las primeras medidas que ya se ordenaron, teniendo en cuenta que no hay muchas más alternativas en Rawson, es que se realice la inmediata la liberación de oficinas del Ministerio de Economía. Nuevamente este edificio, como ocurrió durante toda la década del 90 en los períodos de Fernando Cosentino, Carlos Maestro y José Luis Lizurume, volverá a albergar a la conducción del Poder Ejecutivo.

La duda concreta que se analiza por estas horas, es si también está confirmado que allí se instalará el despacho del gobernador Mariano Arcioni. En estos momentos es una incógnita que no tiene definición. En principio se especula que en los próximos días el mandatario pasará buena parte de su tiempo instalado en Comodoro Rivadavia.

Pero respecto a la ubicación de su despacho físico, en su entorno –si bien a alguno deslizó la idea del piso superior del Banco del Chubut, algo descartado- la mayoría le recomienda al mandatario que se quede en Economía, como ya ha ocurrido con otros gobernadores en el pasado, porque cuenta con oficinas amplias y porque el edificio cuenta con ciertas medidas de seguridad que reúnen las condiciones mínimas.

La cuestión de la seguridad es clave en esto porque, en un clima de ebullición social, no son muchos los edificios que pueden contener una manifestación y permitir un operativo de control que otorgue un blindaje a los funcionarios y empleados. Desde ya, ningún edificio del sector privado será alquilado para esto, conociendo el riesgo que implica.

En medio de este panorama desalentador, quedan dos miradas hacia el cierre, con el vaso medio vacío en lo inmediato, y la esperanzadora mirada del vaso medio lleno hacia futuro. Siempre hablando de la administración del estado, de la cuestión de organización institucional, el escenario es de incertidumbre para los próximos meses. Cientos de empleados no saben dónde van a ir a trabajar, en qué lugar van a desarrollar sus funciones, con qué elementos de trabajo lo harán y cómo van a reconstruir todo el material y la información perdida.

Es un proceso que llevará tiempo, y enormes demoras en todos los aspectos. Hay un daño cultural y patrimonial, hay un daño económico, y hay un daño procesal y administrativo. Todo un desafío para los actuales integrantes de la conducción de los tres poderes, tanto el Ejecutivo, como el Judicial y el Legislativo, que estuvieron todo el viernes yendo a rescatar a las oficinas lo que pudieran reutilizar.

Para terminar la nota en medio de tanta tristeza ante lo que se vive, nos queda recordar una nota publicada en ADNSUR, respecto al proyecto del Ejecutivo de construir un nuevo centro cívico para Rawson desde cero, en las afueras de la ciudad, en una zona muy pintoresca junto al Río Chubut.

Se realizó un concurso nacional y un proyecto resultó ganador, por lo que ahora se trabaja en buscar el financiamiento. Llevará seguramente mucho tiempo conseguir la importante cantidad de fondos para realizar esa inversión que se necesita urgente: los chubutenses nos merecemos que nuestra capital nos devuelva otra imagen.