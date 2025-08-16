Plantaciones de frambuesa y frutilla en cultivos hortícolas, también de nogal, no solo en Neuquén y Mendoza, sino también en la árida meseta chubutense, donde el frío y el viento calan hondo y hacen difícil la producción de frutas y verduras. Ecolysium quiere llegar a toda Argentina y expandirse a otros países.

Se trata de una startup creada por tres investigadores del Conicet que desarrolló un bioinsumo que fortifica los alimentos y reduce el impacto de agroquímicos, apuntando a la industria frutihortícola, tan importante en la cordillera de la Patagonia. Y todo desde Esquel.

HACER CIENCIA DESDE CHUBUT

La empresa biotecnológica surgió luego de la pandemia cuando un grupo de investigadores del Conicet comenzó a trabajar en la cordillera de Chubut, combinando sus dos campos de especialización. Ariel Marfetán ya venía trabajando en control biológico y cuando vino a vivir a la Patagonia en 2016, empezó a investigar la selección y utilización de microorganismo (hongos y bacterias), para el control de enfermedades de plaga del bosque. Omar Ordoñez y Micaela Pescuma, en tanto, llegaron en 2020 y venían de trabajar con bacterias pero en la formación de nanopartículas.

En Esquel, los tres coincidieron en el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y surgió la posibilidad de trabajar en conjunto con el objetivo de comenzar a desarrollar microorganismos con nanopartículas para distintos fines, entre ellos ayudar a los productores frutihortícolas a evaluar si su trabajo podía tener un impacto en la cadena productiva.

Según cuenta Marfetan, el trabajo llegó a los productores y generó múltiples consultas. Así, al ver que había una necesidad de contar con un producto moderno y con mejores características, se fue gestando el bioinsumo que luego derivó en la incubación de la empresa.

“Muchos productores no decían: ‘tenemos un problema con un hongo’ y empezamos a ver que en la plantación de nogal, en la plantación de frambuesa y en la plantación de frutilla, tenían la misma problemática”, cuenta Marfetán a ADNSUR. “Entonces, vimos que había un interés y la necesidad de tener productos diseñados específicamente para estos cultivos, porque hay algunos productos biológicos para cultivos extensivos, principalmente para soja y para maíz, pero no hay nada en el mercado para este tipo. Ante esta demanda, empezamos a llevar nuestras investigaciones hacia ese lado y terminamos teniendo buenos resultados en una línea de productos.”

En 2023, finalmente, los tres investigadores comenzaron a desarrollar la incubación de la empresa, sabiendo que necesitaban una herramienta que les permitiera llevar ese desarrollo tecnológico al mercado. Para hacerlo, tuvieron el apoyo de Conicet.

En la actualidad, la sociedad se completa con Osvaldo Armani, el director ejecutivo que vive en Capital Federal, porque, como dice el dicho: ‘Dios atiende en Buenos Aires’. El crecimiento implica, en muchas ocasiones, poder realizar la logística y el mercadeo desde allí.

El proyecto tiene sede en Esquel, en un campus del CIEFAP y en este momento se encuentra en la etapa de validación de campo en distintos cultivos del país, mientras avanza con la protección intelectual del bioinsumo y los registros correspondientes para poder comenzar con la comercialización.

“La idea es que, una vez que ya podamos empezar a comercializar en Argentina, accedamos a financiamiento, inversiones y sigamos creciendo”, cuenta el investigador. “Proyectamos, en los próximos 18 meses, empezar a hacer la comercialización en Argentina y a replicar el mismo camino en América Latina y otros países. Es un camino que lleva su tiempo, por el marco regulatorio y demás, pero el objetivo es empezar a crecer primero en Sudamérica y después seguir”, agrega con entusiasmo.

UN BIOINSUMO DE CHUBUT

¿Pero cuál es el diferencial de este bioinsumo que se produce en Chubut? El especialista lo explica: “Tenemos un diferencial con nuestra tecnología, porque de lo que se venía trabajando, los más conocidos son los inoculantes y es una tecnología que tiene 50 años. Esto tiene bajo costo, pero los resultados son moderados. Después hay otras startups que hacen tecnología de última generación, que son muy sofisticadas pero también muy costosas de producir. En cambio, nuestra tecnología tiene la ventaja de que para el productor es equivalente a la tecnología que viene usando, pero es accesible y es tecnología de punta. Eso lo logramos con la plataforma que nosotros inventamos y que nos permite combinar bacterias y nanopartículas que producimos a través del uso de otras bacterias, obteniendo recursos que son accesibles y que tienen múltiples beneficios”, dice Marfetán.

"De esta forma, no solo aumentan los lindes, sino que en algunos cultivos, como las hojas verdes, también se reducen los tiempos de producción. Y en la Patagonia, donde los ciclos son cortos, es fundamental la eficacia, porque reduciendo cada ciclo entrá un ciclo más y también aporta resistencia al estrés climático. Entonces con nuestro bioinsumo reemplazás varios agroquímicos con un solo producto y a la vez fortificás los alimentos, desde los niveles de nutrientes, de micronutrientes y de antioxidante, lo cual para el consumidor final también tienen beneficios, porque comés un alimento que además de tener menos químicos tiene más nutrientes. Es un paquete que da muchos beneficios".

La startup, en estos dos años, ha trabajado con diferentes tipos de productores, desde agroindustriales que trabajan para la industria alimenticia, hasta pequeños y medianos que producen para la venta local, y otros que apuntan a la producción familiar.

Además, en Chubut, también se está trabajando con la fundación 500RPM, que está armando módulos productivos en la meseta de la provincia, donde más de 25 productores están probando esta tecnología con el objetivo de lograr plantaciones más resistentes a un clima seco, árido, que presenta heladas y vientos.

Desde su creación, la startup ha participado en diferentes concursos, logrando el primer puesto del Smart Port Challenge 2024 de Bahía Blanca y del concurso de presemillas de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Recientemente, además, junto a Erisea (Promarine) de Puerto Madryn, ganó la fase provincial del Concurso Emprendimiento Argentino 2025 y en septiembre competirá en la fase nacional, demostrando la importancia y el valor que tiene la ciencia en toda Argentina.

Y todo desde la Cordillera de Chubut, donde la producción frutihortícola es parte de la marca productiva y turística de toda una región, en una zona que aún tiene mucho potencial para desarrollarse.