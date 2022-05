"Me parece qué" suena en la pista, las mujeres caminaban en círculo marcando el paso de tres tiempos y los hombres al costado esperaban su turno. El Rey Pelusa le pone ritmo a la noche, pero el protagonista principal es Ángel Calbucura, el primer profesor de comerciales que tuvo Comodoro Rivadavia, género que hoy se enseña en diferentes lugares y que atrapa tanto a chicos como a grandes.

Ángel sin duda es el pionero de los comerciales en una ciudad que alguna vez fue llamada la capital del género. Es que durante más de tres décadas fue disc- jockey del Cumbión, el templo de los Comerciales, pero también trabajó durante muchos años en FM Líder y hace 14 años se convirtió en el primer profesor que el género tuvo en la ciudad.

Cuenta Ángel que un grupo de amigos lo incentivaron a que dé clases de comerciales. “Ellos me empujaron, me vieron bailar y me dijeron que podría dar clases. Arrancamos seis personas en la vecinal del Pietrobelli, después fueron llegando más parejas. Así empecé, pero llegué a tener hasta 60 personas y ellos nunca vinieron, igual estoy re agradecido”, dice entre risas al recordar sus inicios.

En la actualidad Ángel continúa dando clases en la asociación vecinal del barrio Pietrobelli. Todos los martes y jueves, más de 30 personas asisten a las clases del género y durante casi dos horas, de 20:00 a 21:30, aprenden los pasos básicos y algunos trucos complejos. Es que el ritmo, que vino del norte del país, tiene su propio estilo, pero a diferencia de otros géneros, en Comodoro su forma de bailar es muy particular, algo que sucede en pocos lugares. Porque si bien los comerciales se escuchan en toda Argentina, en el norte están más asociados al cuartero, mientras que en Buenos Aires se lo denomina cumbia rock, y se baila distinto a como se suele bailar en estos lados.

Ante la consulta de qué motiva a la gente a asistir a las clases, Ángel no duda. “La gente viene porque se divierte. Por ahí somos 40, por ahí 30, pero la gente viene porque le gusta como se da la clase y el compañerismo que hay. Muchos quieren aprender a bailar los comerciales clásicos: Pelusa, Gary, y otros en cambio porque simplemente quieren bailar o tienen algún compromiso; una fiesta, un cumpleaños, un recital y no quieren quedarse parados mirando”. Es que como dice Angel, en Comodoro, en una fiesta, siempre suena alguna canción de comerciales y el que no sabe bailar solo le queda mirar.

Lo cierto es que más allá de la razón, para él son todos iguales y su objetivo es que aprendan a bailar conociendo el paso básico clásico, “sin tanto revoleos de pies”. Es que su estilo, a diferencia de otros lugares que aparecieron en los últimos años, respeta lo clásico del baile sin tantas vueltas, ni figuras.

UN GENERO CON HISTORIA



Consultado por cómo llegó el género a la ciudad, Angel asegura que vino del norte, aunque desconoce quién lo trajo. Si recuerda, que la primera vez que salió a bailar, a sus 14, ya se escuchaba el género. “La primera vez que fui a bailar, a los 14, ya se bailaba. En esa época estaba Alberto Sosa en el salón Luso, no se bailaba tanto como se baila ahora pero se bailaba y después fue como un boom”.

Por supuesto, en esa época eran otros los artistas que sonaban. No estaba Sabroso, ni Banda Registrada, sino que se “escuchaba Ricky Maravilla, Pelusa, Sebastián y Chevere.

Con el paso del tiempo, el fenómeno creció y varias bandas plantaron bandera en estas tierras, desde Banda al Rojo Vivo, Manzana y otras agrupaciones que suelen venir seguido a tocar a la ciudad. Incluso hace un tiempo, la ciudad tuvo una formación que se especializaba en comerciales, Dejavu. Sin embargo, en 2018 anunciaron su separación.

Ángel, en tanto, a 14 años de sus inicios como profesor, sigue vigente, y espera que el ritmo siga creciendo para que cada vez más personas bailen este género que en Comodoro tiene su propia marca registrada.