El municipio de Trelew es un caso aparte en el escenario chubutense de los últimos años, ya que está agobiado por una crisis social, económica y política terrible, que para muchos es la más grave de toda su historia. La localidad cabecera del Valle Inferior del Río Chubut afronta un panorama volátil e incierto para los próximos meses, y la sucesión municipal ya anticipa una batalla durísima entre una cantidad de listas que puede ser inusual.

El intendente Adrián Maderna –va por su segundo mandato y no tiene reelección-, viene manteniendo casi desde su asunción en 2019, un enfrentamiento durísimo con el gobierno de Mariano Arcioni. En algún momento se especuló con alguna propuesta ambiciosa y un partido propio, pero por el momento el jefe comunal no participa de armados provinciales con ninguno de los frentes en danza, al tiempo que organiza actos multitudinarios y advierte que no debe ser descartado para el año próximo, aunque no se sabe en qué lugar.

En ese contexto, suena con mucha fuerza un posible desdoblamiento de comicios municipales para el inicio de 2023, y la campaña electoral parece ya desatada, con una proliferación de precandidatos que disputan lugar en los medios para hablar de proyectos y de equipos de gobierno. A todas luces, un panorama absolutamente adelantado respecto al resto de las localidades.

Está claro que el año próximo en el calendario nacional habrá elecciones a Presidente en agosto y octubre, y que hay una indefinición de la fecha en Chubut, que puede votar en conjunto con las nacionales o desdoblar y votar antes. Pero en el caso de Trelew –como otras localidades por caso Comodoro Rivadavia, Rawson, y Puerto Madryn- cuenta con Carta Orgánica propia, por lo que cuenta con la chance de establecer un cronograma electoral local.

Adrián Maderna ha evitado dar una definición tajante hasta el momento, pero admitió que todas las alternativas son posibles y dijo que nada está descartado. Según trascendió, junto a su gente de máxima confianza está evaluando con seriedad la alternativa de convocar por separado a elecciones municipales en febrero o marzo.

Todo parece indicar que, al no tener una boleta con arrastre en otras categorías, Maderna evaluaría como mejor opción dar la discusión a nivel exclusivamente local, donde siente que en un escenario que va a estar absolutamente atomizado, su caudal de votos puede terminar siendo decisivo.

En el madernismo creen que, sin la posibilidad de que se suban a la ola de las figuras nacionales o provinciales, los precandidatos trelewenses del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio pueden perder fuerza en una elección de tinte local, lo que le subiría las chances a un proyecto que, más allá de sus problemas, sigue teniendo el aparato del municipio.

Si esta hipótesis se confirmara, y la lista del oficialismo de Trelew triunfara a comienzos de año, esto daría a Maderna otro peso para ir a negociar en las listas provinciales más adelante.

Este es el dilema que debe resolverse en las próximas semanas. Mientras tanto, oliendo la cercanía de definiciones, en las diferentes fuerzas políticas aparecen todos los días distintos hombres y mujeres que dicen tener un proyecto para la ciudad, y se postulan como precandidatos a disputar la intendencia.

UNA DECENA DE PRECANDIDATOS

En el panorama de multiplicidad de precandidatos que aparecieron en Trelew en los últimos dos meses, hay que decir que precisamente el espacio del intendente Adrián Maderna no hay nada claro todavía, y como líder de ese grupo político, el jefe comunal liberó a su tropa para que los que tengan ganas, caminen y recorran la ciudad.

Así las cosas, aparecen en ese sector al menos tres figuras con aspiraciones para suceder a su referente político: una es la diputada Leila Lloyd Jones; otra es la concejala Lorena Alcalá; y finalmente el tercero que ya hizo hasta un acto de lanzamiento, es el funcionario municipal proveniente de la UOCRA, Claudio Paredes.

Habrá que ver si estas figuras llegan todas a disputar una interna o si el madernismo termina decantando un solo candidato por mayor proyección en las encuestas. Y además, debe definirse si van a dar la discusión dentro del PJ en primer lugar, o si será en otra fuerza política.

Si hablamos del justicialismo, aparece allí también otra figura con respaldo de La Cámpora y el Frente Renovador, como es el joven funcionario nacional, Emanuel Coliñir. Y todavía resta saber qué hará el espacio del Frente Peronista, donde Gustavo Mac Karthy y Florencia Papaiani siempre son una chance clarísima para disputar el municipio, ya que tienen buenos números en los sondeos.

Como se sabe, Trelew es la ciudad del senador Ignacio Torres, quien obtuvo allí un amplio triunfo en octubre pasado para ser electo senador. Dentro de ese sector, hay varias posibilidades. Por un lado, hay muy buena sintonía con el candidato del flamante partido Quiero Trelew, que es el empresario Pablo Mamet. Por el otro, ya dentro de la organización partidaria del PRO, Torres impulsa a la dirigente de la Cámara de Comercio, Claudia Monají, mientras que en ese espacio también trabaja en un proyecto propio el dirigente Martín Luna.

Si hablamos de Juntos por el Cambio, por supuesto que el radicalismo tiene sus candidatos locales. Por ahora el más lanzado es el ex presidente del comité local de la UCR, Gerardo Merino, pero suena con fuerza dentro del cimadevillismo un candidato como el ex presidente de la cooperativa eléctrica trelewense, Fabián Gómez Lozano.

A este escenario ya de por sí superpoblado, seguramente habrá que sumar más nombres de otros espacios, como el Partido Municipal por Trelew que muy probablemente vuelva a postular al abogado Eduardo Hualpa, quien tuvo un buen desempeño en 2019. Resta saber que harán otras fuerzas como el espacio “Podemos”, o como el Pich, o los sectores vinculados a las iglesias evangélicas que muy probablemente puedan presentar propuestas.

Y aún queda por conocerse cuál será el futuro del ex ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien es muy factible que termine armando un proyecto a nivel local, ya que sigue teniendo altos números de conocimiento entre la gente.

El repaso arroja más de una decena de posibles precandidatos, cuando aún falta un año y medio para que asuma la nueva gestión en diciembre. Al madernismo le seduce un adelantamiento que pueda darles un triunfo que le otorgue más fuerza en el armado provincial. La contracara sería salir perdedores a 9 meses del cambio de mando, lo que tornaría a la ciudad en ingobernable.