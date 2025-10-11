“Este es un emprendimiento familiar, porque yo soy la que teje, la que cose y la que diseña, pero tengo una logística atrás”, dice Malvina Vásquez en cuanto me acerco a su stand. Estamos en el Predio Ferial, es jueves por la tarde y el epicentro es la Expo Industria. En el ingreso, donde un pasillo con telas invita a ingresar al recinto, hay un camino de productores y emprendedores, quienes esperan a clientes y a gente que se interese por sus productos en uno de sus principales circuitos de venta que ellos tienen: los eventos.

Malvinas acomoda bolsos, almohadones y canastas hechas con cestería nórdica, esa técnica artesanal que comenzó a elaborar hace un año y que a la gente le gusta tanto por su fino acabado. Con orgullo cuenta que comenzó hace unos 13 años y que trabaja junto a su hija y su esposo: “Morena estudia ingeniería y maneja las redes sociales, y mi marido, que se jubiló hace tres años, es el que me lleva las cosas o se ocupa si tiene que hacer un mueble; también me aconseja, porque los hombres tienen una mirada distinta y ese ojo clínico suma”.

Malvina es la creadora de "Tejiendo Sueños", un emprendimiento de tejidos de diferentes técnicas. Asegura que siempre tejió, desde chica. En su caso, no lo heredó de su madre ni de su abuela, sino que lo aprendió en la escuela, en aquellos años en que su familia se fue de Comodoro a vivir en San Sebastián, un pequeño paraje de Río Grande.

“Mi papá era camionero y vivíamos en un lugar chiquito, donde no había escuela; me llevaron pupila, internada, al María Auxiliadora de Río Grande. Hice toda mi primaria ahí y, en ese entonces, al estar internada en un colegio te enseñaban todo: bordar, coser, tejer a dos agujas; salías derecho a poner un emprendimiento”, dice entre risas. “Pero era algo que me gustaba, porque una cosa es que te lo enseñaran y otra cosa es que te gustara. Me acuerdo que en ese entonces salía una revista que se llamaba ‘Labores’, y a mi mamá, como a todas, las cosas le costaban, pero yo quería que me la comprara porque salían tejidos, bordados. La añoraba, la quería, pero siempre estaba con una aguja”.

Como dice Malvina, siempre estaba con la aguja en las manos, incluso en su adolescencia. Cuando cuenta su historia, en sus recuerdos aparecen aquellas prendas que tejía a dos agujas para amigas y para los novios de sus amigas.

“En esos años los hombres usaban pullovers con trabajos irlandeses, así que tejía para los novios de mis amigas y para mis amigas. Todos me hacían pedidos hasta que un día me agoté y dejé. Entonces era hacerme alguna carpetita, un almohadón para mi casa”.

Por entonces, Malvinas era empleada de comercio, estaba soltera y pasaba muchas horas tejiendo. Era un cable a tierra, casi una terapia.

Cuando se casó se dedicó a la crianza de sus hijas, pero nunca dejó de tejer y esas tardes de espera, de salida del colegio o en natación en el Club Huergo terminaron dándole forma a Tejiendo sueños, su emprendimiento.

"El tema es que tengo dos hijas que se llevan cinco años de diferencia. Me pasaba que a una la llevaba por la mañana y a la otra la dejaba por la tarde. Entonces tenía un tiempo muerto en el que esperaba; también, cuando iban a gimnasia, yo me quedaba en el auto y tejía, hasta que un día una chica me dijo: ‘Mirá, en el Centro Cultural está la red comunitaria de la gente que puede ir a presentar sus trabajos’, y fui. Me acuerdo de que la chica que me atendió me dijo: ‘Traéme cinco productos, los fiscalizamos, vemos qué hacés’, y ahí empecé. En ese tiempo tenía de todo, pero empecé con la totora, que es un descarte de los tejidos que hacen los textiles; entonces es algo sustentable que yo tejo a crochet."

Hace 12 o 13 años esa técnica era toda una novedad. A Malvina le gustaba y hacía de todo: bolsos, materos, entre otros productos. Poco a poco comenzó a ir a ferias, que se convirtieron en su principal punto de venta, junto a las redes sociales, las cuales comenzaron a crecer con el paso del tiempo.

Los tejidos de Malvina cuentan con el sello “Elaborado en Comodoro” y, desde hace tres años, también con “Origen Chubut”, que se otorga a nivel provincial. Suele estar en ferias, pero también en eventos como la Expo Turismo, Festín de Sabores, Feria de Cultura y el Festival de Diseño, donde se modelaron algunas prendas que ella misma elaboró.

“Estoy orgullosa de lo que hago, porque empezamos en el auto. Me acuerdo de que veía llover y la pasaba bomba, porque me encanta tejer, pero no es solamente el hecho de tejer, sino que me pasa algo muy loco: cuando me pongo a tejer, mi cabeza vuela y hasta recuerdo cosas de mi infancia. Se nota que el cerebro descansa de tal manera que me siento como si estuviera en el mejor lugar del universo cuando estoy tejiendo.”

“Todo lo que hago lo vendo en ferias y en redes sociales y tengo de todo: almohadones de diferentes formas, desde fundas hasta cierres; tejidos de alfombras; carteras; bolsos; neceseres. Hace un año comencé a hacer cestería nórdica mediante un cordón de algodón relleno; con máquinas de coser zigzag le vas dando forma a diferentes utensilios: individuales cuadrados, redondos u ovalados; cestas para dejar la llave; paneras. Ahora hicimos bolsos para el verano, pero es todo artesanal”.

Malvinas asegura que le dedica muchas horas al tejido e incluso cuando no teje le surgen ideas o encuentra algo que podría hacer. Como dice, es un emprendimiento familiar, donde sus hijas y su marido aportan en logística, pero también en su mirada. “Sin ellos yo no estaría acá”, dice, orgullosa de ese emprendimiento que nació en un auto, en aquellas tardes en que esperaba a sus hijas y que aprendió siendo solo una niña.