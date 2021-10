Empezar de nuevo: Silvia y Julio perdieron todo en un incendio y piden ayuda

Este miércoles Silvia (82) y Julio (61) perdieron todo en un incendio en su vivienda de Km 17. Durante la jornada de ayer los vecinos colaboraron con la reparación de un galpón para que Julio pueda descansar porque no quieren dejar solo el terreno por miedo a que sea usurpado. Mientras tanto, Silvia pasó la noche en la casa de una vecina.

“Ropa no necesitan porque les donaron un montón, estamos muy agradecidos por la ropa y el calzado”, dijo Andrea Vidal, una vecina muy cercana a los abuelos que dio su contacto para las donaciones. Vive a dos casas de los abuelos afectados por el incendio y los concoce desde que llegaron al barrio, hace 6 años aproximadamente.

“Les urge una heladera, aunque esté viejita no importa. Para guardar ropa no tienen más lugar, también necesitan una mesa y sillas, les conseguimos una cocina. Además, les dieron muchas cosas de hogar, pero como son dos no necesitan mucho”, describió Andrea.

Los abuelos tenían en el terreno cerca de 100 gallinas, conejos y pavos, pero todo fue arrasado por el fuego, solo pudieron salvar a los chanchos que estaban al fondo donde no llegó el incendio. El acompañamiento de los vecinos es constante dado que no tienen familia, “estan solitos” dijo la vecina.

Durante la jornada de hoy culminarán con la limpieza y cerrar el galpón precario que armaron para tener un lugar, “entendemos que les van a traer un módulo o trailler, eso nos comentaron para estar un poco mejor resguardados”, comentó Andrea. En la jornada de ayer se acercó Desarrollo Humano para ver si en el futuro pueden entregarles materiales, aunque son trámites que llevan algunas semanas.

El incendio se generó por un problema eléctrico, “Silvia a la mañana estaba en el terreno de enfrente porque le da comida a los caballos de enfrente. Cuando volvió estaba todo prendido fuego adentro” expresó Andrea.

Para donaciones se pueden comunicar al 297 4304909 o dirigirse hasta la calle 9 y 11 de KM17 y acercarle las donaciones. Para culminar Andrea comentó que Silvia es muy optimista “A veces anda mejor que yo, tiene muchas pilas, ayer lloro todo el día, pero hoy se levanto mejor. Mucha gente se acercó aunque sea a limpiar el patio, por eso estaba contenta y muy agradecida”.