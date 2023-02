El plazo fijo le volvió a ganar a la inflación en enero, pero cuidado: este instrumento puede aportar un mayor rendimiento

Aunque la inflación subió nuevamente hasta el 6% en enero, el plazo fijo volvió a quedar apenas por encima de ese número, ya que continúa pagando una Tasa Nominal Anual del 75%, lo que refleja un rendimiento mensual de alrededor de un 6,25%.

Esto significa que quienes guardaron sus ahorros en ese instrumento tradicional durante el primer mes del año, por ejemplo $50.000, al menos pudieron preservar el valor de sus billetes, con una ‘ganancia’ del 0,25%, que en el ejemplo representaría $125.

Vale tener en claro que el rendimiento debe contrastarse contra la inflación. En el ejemplo anterior, los $50.000 rindieron un total de $3.125, pero en la realidad los primeros $3.000 compensan la inflación del mes.

Dicho de otro modo, en términos reales los $50.000 del día 1 de enero tenían un poder de compra de $47.000 un mes después, el 1 de febrero, a raíz de que los precios subieron un 6% en ese primer mes del año.

De ahí que el rendimiento del plazo fijo compensa primero la pérdida del poder adquisitivo de ese monto, que se hubiera erosionado si lo manteníamos ‘bajo el colchón’, mientras que los $125 restantes representarían en este caso la ‘ganancia’ de la operación.

Todo dependerá de cómo evolucione la inflación en los próximos meses, para que esa diferencia positiva se mantenga. En todo caso, si el Indice de Precios al Consumidor volviera a situarse por encima del 6,5%, entonces la alternativa para el ahorro volvería a resultar más conveniente en la modalidad de Plazo Fijo Uva, como ocurrió durante gran parte del año pasado.

En la última semana, se conoció la decisión del Banco Central de mantener sin cambios la tasa de interés, por lo que habrá que esperar la inflación de febrero (que ya se proyecta por encima del 5,5%) para saber si el plazo fijo sigue ganándole, al menos por un ‘pelo’, a la inflación.

Un instrumento que hoy rinde más que el plazo fijo

El youtuber ‘Hombre de la Bolsa’ divulgó recientemente en su canal que si bien el plazo fijo continúa como una herramienta financiera positiva para manejarse en el corto plazo, hay instrumentos que hoy rinden por encima, para quienes pueden contar con mayor margen de tiempo.

Entre esos instrumentos, el divulgador analizó el rendimiento de las LEDES (Letras del Tesoro Nacional), que esta semana presentan tasas de hasta el 119% anual. Si se tiene en cuenta que el plazo fijo rinde 107% de Tasa Efectiva Anual, entonces estas letras se transforman en una opción más que interesante.

Para comenzar a familiarizarse con este tipo de instrumentos, el ‘Hombre de la Bolsa’ sugiere visitar el sitio https://www.mercapabbaco.com/?idioma=es, que si bien no es una página para realizar inversiones, permite analizar los rendimientos y empezar, de alguna manera, ‘a jugar’ con este tipo de alternativas.

Para interactuar en el sitio es necesario crear una cuenta, o ‘loguearse’ como ocurre habitualmente con este tipo de aplicaciones. A partir de ahí, el analista recomienda ir al link de ‘Curvas’, que despliega un listado de instrumentos. En la parte inferior de la columna se presentan los ‘LECER’ (letras ajustadas por Coeficiente Estabilizador de referencia) y más abajo, los LEDES.

“Los bonos CER, como TX24 ó TX26, por ejemplo, no me resultan atractivos, porque ajustan por inflación –evaluó el analista en su video-. Si la inflación es más baja que la tasa del plazo fijo, entonces la realidad es que este hoy este tipo de bono no resulta muy atractivo, al menos por ahora, como sí fue lo fue gran parte del año pasado, cuando la tasa era de interés era más baja que la inflación”.

En cambio, según se desprende de la explicación del youtuber, las LEDES ofrecen un rendimiento mucho más alto. Para verificarlo en Mercap Abbaco, hay que hacer ‘click’ en Ledes y de allí a ‘Análisis al Cierre’, donde se despliega la lista de bonos ofrecidos en el momento de la consulta.

Cómo analizar las LEDES y saber si conviene o no

Para analizar las LEDES, el primer concepto a tener en cuenta es la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es el equivalente a la TEA (Tasa Efectiva Anual) del plazo fijo. En la imagen que acompaña este párrafo, por ejemplo, se observan los TIR de los distintos bonos, que en algunos casos alcanzan 118 y 119% anual.

En la primera columna, correspondiente a ‘Bono’, se observa el tiker que identifica a cada Letra del Tesoro. Por ejemplo, S28F3. El modo de interpretarlo es el siguiente: la ‘S’ identifica a todas las Ledes. 28 es el día de vencimiento, F corresponde al mes de febrero y 3 al año 2023. De todos modos, si se hace click en cada bono, se despliega esta misma información.

En la columna ‘Cierre’ se observa el precio de ese bono. Para el S28F3, el valor al momento de realizar la consulta era de $97,45, lo que significa que si alguien decide comprar 100 bonos, pagará $9.745 pesos. Mientras que el 28 de febrero, al momento del vencimiento, recibirá un total de $10.000, ya que el negocio se concreta al comprar con descuento, para obtener el valor nominal de la letra.

Los lectores más atentos podrán observar que el rendimiento obtenido, en 15 días (la cotización corresponde al 15 de febrero), equivale a un 2,6%, por lo que proyectado a un mes sería equivalente a un 5,2%, es decir por debajo del plazo fijo común.

Es por eso que el análisis se completa con otro detalle importante, que es la fecha de vencimiento. Cuanto menos plazo queda, el valor de compra es más alto, porque se va acercando a su precio nominal. Y cuanto más caro se compre, o más cerca del valor nominal, menor será el rendimiento.

Veamos otro ejemplo. El bono S31Y3 (vence el 31 de mayo de 2023) presenta una TIR del 118,37% y su precio al momento de esta consulta (jueves 16 de febrero) era de $80,22. ¿Compramos 100 bonos? Hay que disponer entonces $8.022, que al momento del vencimiento se habrán transformado en $10.000.

Si analizamos el rendimiento, equivale a un 25% en tres meses y medio, por lo que parece una buena opción: supera al plazo fijo tradicional, que en 3 meses quedaría por debajo del 20% y para equipararlo debería inmovilizar los fondos por 4 meses.

Rápida liquidez y una sugerencia para retornos mensuales

Otra ventaja de las Ledes, según el análisis de ‘El Hombre de la Bolsa’, es la rápida realización, ya que en caso de necesitar el dinero es posible vender inmediatamente, sin quedar atados a un plazo determinado.

Una recomendación realizada por el especialista, para contar con liquidez en forma mensual, es hacer una distribución dell capital inicial en distintos bonos. Por ejemplo, con un monto inicial de 500.000 pesos, se pueden hacer colocaciones de 100.000 pesos en cada instrumento, para febrero, marzo, abril, mayo y junio, de modo de contar con un retorno al final de cada mes.

Hay que recordar que Mecap Abbaco no te permite invertir, sino simplemente comenzar a seguir la evolución de los bonos, lo que puede resultar un ejercicio útil para quienes estén pensando en este tipo de instrumentos, antes de decidirse a invertir.

Para la operatoria concreta, hay que acudir a alguna de las aplicaciones que hemos mencionado en otras oportunidades, como pueden ser Balanz, Banza o Adcap. Como siempre decimos, este espacio no busca aconsejar ni garantizar el resultado de inversiones, sino simplemente asomarnos y explorar las múltiples opciones financieras para intentar ‘pelearle’, al menos un poquito, a la inflación.

Si querés ver el video completo de ‘El Hombre de la Bolsa’, te lo dejo en este link.