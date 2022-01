Con la integración del pleno del Superior Tribunal de Justicia a partir de que la Legislatura aprobó por unanimidad en diciembre los cuatro pliegos que habían sido enviados por el Ejecutivo, ahora la corte quedó cubierta –como no ocurría desde 2017- en su totalidad. De esta manera, se pudo volver a conformar la Sala Penal y la Sala Civil, en la búsqueda de dar mayor especialización y agilidad en el tratamiento de las diferentes causas.

En estos momentos, la presidencia es ejercida por Alejandro Panizzi, quien se encuentra cursando un cuadro de Covid y en aislamiento. Ese lugar será ocupado desde abril por Mario Vivas, y en estos momentos se trabaja contra reloj para dejar en condiciones los despachos y la sala de acuerdos que fueron seriamente afectados por los incendios durante los ataques vandálicos que se produjeron en la manifestación del 16 de diciembre en Rawson.

Cuatro nuevos ministros juraron a fines de diciembre: la ex jefa de fiscales de Comodoro Rivadavia, Camila Banfi Saavedera, quien hoy se encuentra en un período de licencia; el ex fiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez; la ex jueza de Faltas de Rawson, Silvia Bustos, quien sufrió un contagio de Covid, al igual que su colega, el nuevo ministro ex procurador de Santa Cruz, Ricardo Napolitani, quien estableció su residencia en Puerto Madryn.

Se estima que ya estarán todos recuperados para el mes de febrero, cuando podrían estar ocupando sus despachos en la sede central ubicada en Roberto Jones y Rivadavia de la capital provincial. Según las fuentes consultadas, el sector que más tiempo llevará reconstruir será el piso de la Sala de Acuerdos, que está ubicada sobre el sector más afectado, que fue el despacho del Procurador General, totalmente destruido por el fuego.

Una vez en sus puestos, los 6 ministros podrán avanzar en su tarea diaria, que incluye más allá de la organización y administración del Poder Judicial, la resolución de distintas causas pendientes, que se dividen en dos grandes ramas: la civil y la penal.

Por esa razón, ya desde diciembre, se dejó previsto a través de una decisión interna –que habilita la reformada ley orgánica del Poder Judicial- cómo quedarán conformadas cada una de las salas, siguiendo un criterio de especialización de acuerdo a la experiencia de cada uno de los integrantes en su historia laboral.

De este modo, según pudo comprobar ADNSUR, la integración será la siguiente: los tres miembros de la Sala Penal, son Alejandro Panizzi, Camila Banfi Saavedra y Daniel Báez. Mientras que los tres miembros de la Sala Civil son Mario Vivas, Silvia Bustos y Ricardo Napolitani.

Ante la consulta puntual por las autoridades internas dentro de cada sala, la explicación fue que desde que asumieron los nuevos integrantes aún no se han podido reunir, y que una vez que se encuentren en Rawson deberán acordar y votar quién es el presidente y el vicepresidente en cada una de las salas, un dato que es relevante desde el punto de vista administrativo.