Nadie sabe explicar bien el fenómeno de la figura de Javier Milei que arrasa en todo el país, pero en una columna de análisis político, es imposible obviar lo que está ocurriendo: el carismático, verborrágico e histriónico diputado que desde hace años realiza estruendosas apariciones mediáticas con un discurso extremo que habla de dolarizar la economía, bajar impuestos y eliminar entidades como el Banco Central, está primero en imagen positiva e intención de voto a presidente entre los chubutenses.

Datos curiosos que demuestran que esto es un caso único, casi místico: Milei nunca visitó Chubut, no habló jamás de la provincia, no tiene un partido conformado aún ante la justicia electoral (hoy si quisiera presentarse debería cerrar con alguno de los partidos en vigencia) y tampoco tiene contacto con dirigentes locales.

Es decir, no tiene estructura en Chubut, y sin embargo va primero en las encuestas. Lo único que existe por el momento es el trabajo de un grupo de jóvenes dirigentes –con mayor presencia en Comodoro Rivadavia- que están con los trámites ante la justicia para conformar el Partido Libertario, una idea que nació en 2019 de la mano de José Espert, y que ahora busca sumarse al fenómeno de la atracción que genera Milei.

Si bien tuvo otro origen hace tres años en Chubut, en sus postulados el Partido Libertario por supuesto coincide en sus conceptos centrales con el discurso que pregona Milei. Pero en rigor de verdad, no es que el actual diputado de La Libertad Avanza esté trabajando en un armado con referentes locales. Su figura crece a pasos agigantados por más que no tenga base territorial: es un fenómeno que se repite en todo el país, y que trasciende las fronteras de los canales de tv porteños.

A tal punto su figura se instaló en el tope de los rankings de medición de todo el territorio nacional, que ya es considerado uno de los candidatos más serios para llegar a la Casa Rosada el año próximo, tal como lo han reflejado incluso medios internacionales como The Washington Post.

El dato político que queremos reflejar es que Chubut no es ajena al fenómeno Milei: los chubutenses lo eligen por sobre el resto, y especialmente los jóvenes, como vamos a mostrar en este informe. No por casualidad, la campaña de adhesiones al nuevo partido se realiza especialmente en las sedes universitarias.

LOS NÚMEROS

Los sondeos no dejan lugar a dudas sobre la preferencia en la figura de Milei frente a otros nombres de políticos tradicionales, y así lo confirma la última encuesta realizada en Chubut hace un mes por la consultora Trespuntozero, en la que el líder de La Libertad Avanza figura al tope de la lista tanto en imagen positiva como en intención de voto a Presidente.

De acuerdo a este relevamiento al que tuvo acceso ADNSUR y que fue realizado en abril, Javier Milei encabeza el ranking de imagen positiva, con el 40,6 %, contra 29 % de imagen negativa, con un diferencial de casi 11 puntos a favor.

Le sigue muy de cerca Cristina Kirchner con el 40,1 % de imagen positiva, pero una imagen negativa del 55,5 %, por lo que la ecuación arroja un saldo negativo de 15 puntos. Algo similar ocurre con el presidente Alberto Fernández, quien tiene un 38 % de imagen positiva y casi 54 % de negativa, 16 puntos en contra.

En el caso de los dirigentes de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta tiene la imagen positiva en 36,1 %, contra 39,3 % de negativa, por lejos el mejor posicionado en Chubut dentro de ese espacio, donde por ejemplo, Patricia Bullrich tiene 32,1 % de imagen positiva y 47 % de imagen negativa, y el caso más patente es el de Mauricio Macri: el ex presidente es el peor ubicado, con 22,6 % de imagen positiva y 70,6 % de imagen negativa, un score de 50 puntos en contra en el diferencial entre una y otra.

Si se mide la intención de voto a presidente para 2023, allí Milei también saca ventaja sobre el resto: el líder de los libertarios tiene un 19,7 % de los chubutenses que estarían dispuestos a votarlo, seguido por la figura de Cristina Kirchner, con el 18,2 %.

Continuando con el ranking de intención de voto, Alberto Fernández aparece con el 13 %, y ya muy por detrás en los números, los tres referentes de Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich (5,6%); Horacio Rodríguez Larreta (5,5 %); y Mauricio Macri (4,7 %). Cierran la lista el diputado nacional Sergio Massa (2,3 %); el legislador de la Izquierda, Nicolás Del Caño (2,1 %); y el gobernador jujeño de la UCR, Gerardo Morales (1,3 %).

Si se mide la intención de voto a Presidente por fuerza política, en Chubut lidera el Frente de Todos, con el 30,5 %, seguido por los libertarios con 19.7 %, Juntos por el Cambio (17,1 %) y el Frente de Izquierda (2,1 %).

EL ARMADO

Si bien los libertarios figuran en las encuestas de Chubut, el partido político aún no tiene reconocimiento de la justicia electoral. El comodorense Ricardo Bocero es vocal de la Junta Promotora del Partido Libertario, y nos contó que “estamos trabajando desde 2019 a paso firme. Últimamente, estamos enfocados en que nos den el reconocimiento como partido político para poder trabajar en las candidaturas en la provincia y llevar a Javier Milei como candidato a presidente”.

Sobre el estado de los trámites, dijo que “en la Justicia, estamos en la presentación de adhesiones como paso previo a la presentación de afiliaciones. Es un trabajo que hacemos en forma metódica en la cordillera, en Trelew, Rawson, Puerto Madryn y en Comodoro Rivadavia donde trabajamos toda la semana en la Universidad y los fines de semana en las plazas”.

Indicó Bocero que “vamos por la mitad de las adhesiones que hay que presentar: ya presentamos 900 de un total de 1800. Seguimos haciendo presentaciones parciales todos los meses. La idea principal es para octubre o noviembre tener todas las adhesiones reconocidas y seguidamente presentar las afiliaciones. Hay plazos que hay que cumplir como las elecciones de las autoridades propias del partido y luego llamar a elecciones para los candidatos”, explicó.

Respecto a la plataforma ideológica, explicó que “tenemos tres postulados básicos que son la vida, la libertad y la propiedad privada. En lo económico, nos interesa tener un Estado eficiente, que no derroche y que se cuide el dinero que los contribuyentes le damos para administrarse. Y luego, poder tener una libertad económica que hoy no tenemos. Somos esclavos impositivos que vivimos para pagar impuestos que no rinden los frutos que deberían rendir”, afirmó.

Y más allá de estas ideas, reconoció que “últimamente estamos trabajando con el auge a nivel nacional de Javier Milei y la repercusión que genera como legislador. También, con la decisión de ir como candidato a presidente en el 2023 generó una atracción enorme. Eso hizo que la gente nos busque mucho más rápido. Nosotros difundimos nuestras ideas a través de las redes sociales donde nos pueden encontrar como ‘P.L. Chubut’ y tenemos nuestra propia página web”, detalló.

MILEI

Respecto al fenómeno que despierta el actual diputado libertario, reconoció Bocero que en Chubut “la figura de Milei ha traccionado enormemente por varias razones: una de ellas es la verborragia con la que expresa las ideas; otra es la manera directa de decir las cosas sin dar muchas vueltas ni buscar lo políticamente correcto. Posiblemente, la gente se identificó con esta forma de expresarse y sienta que lo que diga Milei sea realmente lo que él piensa”.

“Todo eso acorta la presentación de nuestro trabajo. Mucha más gente nos registra ahora con la figura de Milei previamente a que aparezca como legislador”, sostuvo el armado del PL, y analizó que “probablemente los jóvenes encuentren la rebeldía y la ruptura con el status quo en la figura de Milei”.

“Los jóvenes en particular están cansados de los cuerpos políticos tradicionales que dicen una cosa y hacen otra. Hoy se declama una cosa y mañana se hace otra totalmente distinta. La gente está muy cansada de ese juego político sucio y lo ve a Milei como alguien que viene a romper con esos esquemas de la política tradicional. Los jóvenes tienen la capacidad y el ímpetu de adherir rápidamente a la figura de esta persona”, aseguró Bocero.

Respecto al perfil de los nuevos adherentes, dijo que “la gente que nos firma las afiliaciones nos dice que está podrida de votar siempre lo mismo, independientemente del color político que se les ofrezca, siempre tienen inflación, la deuda, y educación, salud y seguridad de baja calidad”.

Según Bocero, “ese hastío la gente lo expresa en la adhesión a la figura nacional de Milei que ya está diciendo que promete hacer una cosa diferente. Luego hay que buscar una forma política de hacerlo. Las cuestiones que prometió en la campaña ya las está cumpliendo como el rechazo a la creación de nuevos impuestos. Inclusive, votó en negativo al Presupuesto nacional porque es deficitario. Ahora, hay que buscar la manera de dejar de ser deficitario para dejar de tomar deuda”.

LOS JÓVENES

Más que intentar explicar desde esta columna qué ven los jóvenes en la figura de Milei, directamente consultamos a quienes están entusiasmados con su idea en nuestra zona. La comodorense Yésica Morton, quien estudia y trabaja con 25 años, dijo que “me siento identificada con las ideas de Milei, acerca del individuo, la meritocracia, el querer crecer y ganarse lo suyo, sin la interferencia estatal. También la defensa de la propiedad privada”.

Explicó que “Milei es la imagen de esperanza que tengo para no irme del país, porque si gana me va a dar las herramientas para crecer y progresar, que siento que la política actual me las está sacando. Sólo vemos cómo aumenta la pobreza, y sube el desempleo. Yo trabajo, pero no me alcanza, el poder adquisitivo es cada vez más bajo por la emisión monetaria. Yo estudio ciencias económicas, y me gusta de Milei que quiere eliminar impuestos, porque este país es inviable”.

Otro caso es el de Guillermo Leslie, de 22 años, oriundo de Las Plumas, quien estudia Turismo en Puerto Madryn. Nos dijo que “lo que me atrae de Javier Milei son sus ideas, las ideas liberales que se han puesto de nuevo sobre la mesa gracias a la lucha cultural que dio él como otros liberales. Me atrae su honestidad, su visión de la realidad, su empatía con los argentinos de bien, y sobre todo la convicción que tiene por sus ideas”.

También hablamos con Agustín Manuel Velásquez, un estudiante universitario de 19 años que vive en Comodoro, y sostuvo que “me atrae de Milei su manera de explicar la economía, ya que da ejemplos de países que salieron adelante y los podés buscar en internet, como el caso de Irlanda, que estaba devastado y hoy es uno de los que tiene mejor calidad de vida”.

Para este joven, Milei “refuta muy bien los ejemplos de muchos políticos, que aseguran que la emisión monetaria no causa inflación” y explicó que “me seduce votarlo porque hasta ahora está cumpliendo lo que dijo en campaña que iba a hacer como diputado. Me seduce lo de achicar el estado, porque en JxC y en el FdT han gastado plata que no tenían”, ya que dijo “confío poco en los políticos y mientras más chico el estado, los políticos tienen menos de dónde afanar”.

En tanto, David Padilla, de 35 años, empleado de una distribuidora en Comodoro, dijo “a Milei lo veo como una figura que está de moda dentro del liberalismo, que tiene muchos años como corriente. Lo veo como un muy buen economista, porque siempre trabajó en eso y tiene mucho conocimiento. En nuestro espacio en Chubut me gusta mucho, porque gracias a él hubo mucha repercusión en los jóvenes y tiene mérito en la captación de seguidores. Lo votaría porque tenemos ideas en común y logró encontrar la vuelta para llegar al éxito”.

IDEAS LIBERALES

Buscamos más testimonios de chubutenses respecto al fenómeno Milei, y hablamos con Gonzalo Santua Aguirre, estudiante universitario y desempleado, de 24 años, quien vive en Sarmiento. Nos contó que “lo que me atrae es el pensamiento liberal, de chico siempre me pregunté por qué Argentina está como está y otros países progresan mucho más”.

“Por ejemplo, siempre me pregunté por qué no hay un Mac Donald en donde yo vivía, teniendo en cuenta que están en todos lados, por qué tenemos las cosas más caras, y así me crie pensando por qué nos pasa. Recién me metí en política en 2018, y en 2019 con Espert vi una línea que me identificó”, dijo sobre su vinculación con el PL.

Respecto a la figura del actual diputado, admitió que “cuando Milei hablaba en los programas me parecía un show, hasta que en 2018 comencé a entender lo que es ser liberal; yo soy un término medio, disiento en algunas cosas. Pero de Milei, hay que decir que fue formando un personaje desde 2016 hasta ahora, y si bien a muchos no les gustaban sus formas, entendieron que eso era necesario para un país como este”.

“Los jóvenes están en contra del status quo, pero no tanto desde la izquierda, les gusta su manera de hablar y que no tenga pelos en la lengua, porque hay muchas cosas que la política actual se calla y afecta a los jóvenes y a los más adultos. Ojo, no me caso con Milei, si se equivoca, como individuo se lo digo. No hay que fanatizarse con una persona, sino acompañar las ideas”, dijo Santua.

Por su parte Roy Araneda, comodorense de 19 años, quien tiene una pyme y además es estudiante, expresó que “como emprendedor entiendo que el país necesita lo que propone Milei, bajar impuestos, achicar el estado, quitar aranceles, facilitar al comerciante el escalar; hoy en día es imposible, no hay movilidad social. Por eso me meto en el Partido Libertario, hacer política era lo último que estaba en mi lista, pero viendo la precariedad que hay, dije si los honestos no nos metemos, los corruptos nos van a terminar devorando”.

“Me atrae Milei porque, como emprendedor, veo la cantidad de impuestos que se pagan por día, y cuánta plata se va en impuestos. Más que Milei, creo en sus ideas, que van a generar un cambio positivo”, dijo Araneda.

EL MITO

Los fundamentos de quienes adhieren a la figura de Milei muestran coincidencia con su discurso ideológico y una especial atracción por su figura, que despierta esperanza por su antítesis con lo que representa el resto de los políticos tradicionales, a quienes no se les cree. Da la impresión de ser un mito que encarna el deseo de muchos argentinos desencantados.

A lo largo de esta nota, te explicamos que -al menos en Chubut- por ahora este mito está en el terreno de las ideas, pero que en la práctica, desde lo electoral aún falta recorrer mucho camino. El Partido Libertario está aún lejos de obtener la personería en Chubut, algo que ocurre en la mayoría de las provincias. De hecho, fue convocada una Asamblea Nacional a la que asistirá el presidente de la Junta Promotora en nuestra provincia, Diego Larumbe.

Este año fue designado presidente de esa asamblea el dirigente Ramiro Marras, quien está en línea directa con el armado electoral de Milei. Por lo pronto, el próximo jueves está convocada una reunión en Córdoba como un relanzamiento del PL para 2023, y en el entorno de Milei hay sondeos para ver cómo está el trámite en cada provincia, mientras los armadores están hablando con varios partidos a nivel nacional.

Si no llega a tener un partido propio, Milei deberá cerrar acuerdos con otras fuerzas, y de ahí lo que ha expresado públicamente el senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, quien apoyó la postura de Mauricio Macri de sumar a Milei al espacio y consideró un error cerrarle las puertas.

El joven senador que quiere ser gobernador, insiste en que los libertarios deben estar adentro de la alianza entre el PRO y la UCR en Chubut, aunque su postura no es apoyada desde el radicalismo, y los mismos libertarios niegan cualquier contacto. Hay quienes dicen incluso que la figura de Milei puede llegar a seducir a otros espacios chubutenses, como el frente entre el Pich y Ciudadanos por Chubut que tiene como referente al emprendedor César Treffinger.

Lo que está claro es que los números marcan que un dirigente como Javier Milei no puede ser ninguneado: por más que lo nieguen públicamente, en el justicialismo lo ven como un “cuco”, mientras en otros partidos tratan de “colgarse de la peluca” de su exitosa imagen. Un fenómeno que es difícil de explicar, pero es absolutamente real.