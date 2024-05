La mesa de Juana Viale volvió a tener un momento de suma tensión cuando Adrián Suar reclamó por más presencia del Estado, lo que no conformó a Alejandro Lerner, quien se despachó con un discurso a favor de la meritocracia.

"A veces, somos muy pocos los que tenemos la posibilidad de concretar nuestros sueños. Hay otro sector que no pueden", sostuvo el productor televisivo.

Sin embargo, el cantante, "todos pueden, los convencieron de que no pueden. Maradona fue Maradona porque él creía que era Maradona", argumentó.

"A veces, el Estado, para los que no pueden... yo siempre me autogestioné, pero hay otros que no pueden", explicó Suar, quien no coincidía con Lerner, y sentenció: "Yo no creo en el estado omnipresente, pero sí en el Estado presente".

